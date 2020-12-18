В течение 3 кварталов 2020 года Госэкоинспекцией за нарушение правил пожарной безопасности было привлечено к ответственности 141 должностное лицо и наложено штрафов на сумму около 84 тысячи гривен.

Однако сейчас есть сильная необходимость увеличивать штрафные санкции за это нарушение. Это отмечают на сайте Государственной экологической инспекции, передает "Знай".

"В этом году Украина, как никогда раньше, пострадала в результате лесных пожаров. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в 2020 году почти на 50% увеличилось количество пожаров в природных экосистемах по сравнению с прошлым годом. В частности, в Государственном лесном фонде площадь, уничтоженная пожарами, выросла в 42 раза, составив более 44 тысяч гектаров.

Одной из причин возгораний в лесах является нарушение требований пожарной безопасности. Вместе с этим, штрафы здесь все еще остаются на низком уровне - от 255 до 850 гривен», - подчеркнул председатель ДЭИ Андрей Малеванный.

Он отметил, что на днях Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №3755, который значительно повышает штрафы за несоблюдение требований пожарной безопасности. Так, согласно изменениям в статью 175 КУоАП наказание составляет 1700-3400 гривен для граждан и 3400-5100 гривен для должностных лиц.

"Это действительно важные изменения для противодействия возгоранию в экосистемах. Однако, к сожалению, необходимость увеличивать штрафы также и за несоблюдение требований пожарной безопасности в лесах на этот раз осталась без внимания парламентариев.

Надеюсь, что ко второму чтению этот пробел в проекте закона будет исправлена. Штрафы должны соответствовать реальному вреду, который наносится окружающей среде нарушениями", - отметил Андрей Малеванный.