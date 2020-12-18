17 декабря в Мариуполе по инициативе "Национальной платформы примирения и единства" состоялась конференция «Инструменты регионального и муниципального социально-экономического развития Донбасса».

Об этом сообщает корреспондент интернет-издания Новости Украины – From-UA, передает "Информатор".

«Нам необходимо было собраться для того, чтобы понять, какими видят представители власти, органов местного самоуправления, общественных организаций пути возрождения Донбасса», – сказал лидер НППЕ Сергей Сивохо.

«Нам необходимо было собраться для того, чтобы понять, какими видят представители власти, органов местного самоуправления, общественных организаций пути возрождения Донбасса», – сказал лидер НППЕ Сергей Сивохо.

Руководители городов и территориальных общин Донецкой и Луганской областей, народные депутаты Украины, представители бизнеса и научные деятели пришли к выводу: ключевым фактором реинтеграции Донбасса должно стать восстановление финансово-промышленного потенциала региона и его инфраструктуры.

«Я мажоритарщик, баллотировался в Авдеевке. В городе, в котором достаточное количество проблем. Они осложнены тем, что город находится на линии фронта. Но мы постоянно сотрудничаем со всеми активными организациями города, с военно-гражданской администрацией и общими усилиями достигаем изменений в этом городе и близлежащих населенных пунктах», – заявил во время конференции народный депутат Украины Муса Магомедов.

Кроме того, представители органов местной власти изъявили желание принять участие в подготовке законопроектов по созданию на Донбассе Территории приоритетного развития, которую анонсировали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«В ходе непростой дискуссии мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса. Они включают в себя механизмы восстановления инфраструктуры, инвестиционные проекты, программы поддержки местного бизнеса. Для этого нужна воля центральной власти и координация действий с органами местного самоуправления. Уже сейчас наши наработки можно использовать в подготовке пакета законов по созданию Территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях. Чтобы ускорить этот процесс, мы создали Рабочую группу, которая будет заниматься воплощением в жизнь наших наработок», – подвел итоги конференции лидер НППЕ Сергей Сивохо.



