Украину принято считать демократической страной

Но так ли это в действительности? Актуальным вопросом заинтересовался политический видеоблогер Сергей Корнак.

Он напомнил об одиннадцати признаках классической демократии.

Первый из них – признание народа носителем высшей власти. Так ли это в Украине? Да, мы раз в пять лет избираем президента, но не можем его отозвать. И точно так же обстоит дело с депутатами. Пять лет эти люди вытворяют, что хотят, нравится нам это или нет. Собственно, право отзыва – это и есть второй пункт.

Третий состоит в том, что государство гарантирует гражданам ряд свобод: неприкосновенность личности, собственности, независимость суда… В

Украине нет ничего подобного. Наши силовые органы не защищают наши права, а напротив – вправе их нарушать.

Четвёртый пункт – право большинства выражать свою волю через институты демократии. Но в Украине всем правит воля меньшинства. Меньшинству, то есть олигархам, досталась власть, а большинству – лишь право на Майдан.

Далее следует право меньшинства на оппозицию. Формально оно существует, но фактически оппозиция у нас совершенно бесправна.

Шестой пункт – политический плюрализм. Но свободная конкуренция между партиями у нас исключена, поскольку все каналы СМИ принадлежат олигархам. Поэтому в Украине нет никаких партий, кроме вождистских, и у каждой – свой хозяин, который организует финансирование.

Следующий пункт – правовое государство, которое строится на строгом соблюдении законов. Только в нём демократия и может существовать. Но в Украине рядовой гражданин совершенно не защищён, ведь вся полиция коррумпирована.

Восьмой пункт – разделение властей, при котором никто не имеет слишком много власти и все уравновешивают друг друга. Но у нас все власти плотно переплетены. Например, президент Украины нагло вмешивается в действия судебной власти. Всё это ведёт к диктатуре. Диктатор может быть сильным, как Порошенко, или слабым, как Зеленский, но он всё равно диктатор.

Девятый пункт: гласность в действиях власти. К Украине это не относится: попробуйте попасть в какое-нибудь министерство. Корнак поделился своим опытом – он уже две недели безуспешно пытается попасть на приём даже не к министру цифровой трансформации Михаилу Фёдорову, а всего лишь к его пресс-секретарю, хотя имеет журналистскую аккредитацию.

Пункт десятый – выборность основных органов власти. Мы должны отдельно выбирать их всех: президента, депутатов, судей, шерифов… Иначе контролировать их не получится. Но для этого должен быть порядок в

стране, чтобы наши голоса не украли. Неудивительно, что на последних выборах во всех крупных городах победили прежние мэры. Ведь неважно, кто как голосует – важно, кто как считает голоса.

Наконец, одиннадцатый пункт – развитая система местного самоуправления. В Украине вместо этого – феодальные князья, которые в своих владениях творят, что хотят.

«Эти 11 правил демократии соблюдаются и в Америке, и в Европе, и в Азии. Демократия – вещь очень спорная, но это единственный путь, найденный человечеством, чтобы счастливо жить», - подытожил Сергей Корнак.

Ранее он рассматривал вопрос о дороговизне украинского газа.

Также Корнак выражал надежду, что победа Джо Байдена на президентских выборах в США поможет Украине.