В числе советников главы Офиса Президента оказался бывший глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам Михаил Пасечник

Его хорошо знают в медицинских кругах, при этом не с лучшей стороны, сообщает портал Delo.ua.

Издание детально анализирует биографию Пасечника и приходит к выводу, что каждый этап его деятельности заканчивался скандалами, долгами, судами, схемами и коррупционными обвинениями.

Известно, что Михаил Пасечник был основателем сети аптек "Фалби", основные убытки от банкротства которой — а это 1 млрд грн — легли на государственный Укрэксимбанк. Долгая судебная эпопея закончилась тем, что в июне 2020 года "Укрэксимбанку" удалось продать собственность "Фалби" всего за 185 млн гривен. Большинство поставщиков "Фалби" также оказались в числе пострадавших.

В 2014 году, который стал самым критичным для бизнеса Пасечника, он оказывается на довольно "жирной" должности на госслужбе – его назначили главой Госслужбы лекарственных средств, отмечается в публикации. С самого начала представители фармацевтического бизнеса встретили это назначение резким осуждением. Позже в открытом письме в адрес премьера фармацевты жаловались, что по инициативе Пасечника были разработаны изменения в законодательство с целью монополизации фармрынка большими аптечными сетями.

Отдельно фармацевты били тревогу по поводу того, что глава Гослекслужбы связан с производителями "аптечного наркотика" №1. Это одна из тех историй, связанных с Михаилом Пасечником, которая в свое время прогремела очень сильно. В 2014 году Пасечник допустил к продаже препарат "Кофекс" и другие препараты индийской компании "Дженом Биотек ПВТ. Лтд". До этого они были запрещены из-за претензий к условиям производства, безопасности и эффективности. Наиболее опасным специалисты называют "Кофекс", который из-за содержания кодеина используют наркозависимые.

Также Михаил Пасечник фигурирует в материалах КРУ о многомиллионных потерях бюджетных средств в 2002-2003 годах. Он лоббировал включение в Перечень лекарственных средств, которые могут закупаться за бюджетные средства, препаратов тех производителей, дистрибьютором которых была его компания "Фалби".

Как отмечается, в 2021 году судьба всего государства во многом будет зависеть от менеджмента в медицинской сфере. Именно поэтому стоит внимательнее присмотреться к лицу, непосредственно приближенному к главе Офиса Президента Украины.