Нацкорпус заблокировал «Эпицентр» в Киеве и требует закрытия незаконного гипермаркета

Сегодня, 21 декабря, Национальный Корпус проводит акцию протеста за незаконное строительство и работу гипермаркета «Эпицентр» в Киеве на Віскозній, 4. В Нацкорпусі заявляют, что несмотря на отсутствие разрешительных документов «Эпицентр» на Вискозной продолжает работать, не платя налогов в госбюджет, передает "Знай". Кроме этого, в партии отметили, что объект не введен в эксплуатацию, что «несет угрозу для жизни и здоровья граждан, а также окружающей среды».

Чтобы привлечь внимание общества, органов городской власти и полиции, активисты перекрыли въезды в мегамаркет.

«Гипермаркеты сети «Эпицентр» во многих городах, в частности, в Киеве, Виннице, Краматорске, Житомире, строились без разрешительных документов, и часть из них осуществляет хозяйственную деятельность незаконно», – рассказал юрист Киевского отделения Национального Корпуса Андрей Рекун.

Представитель Нацкорпуса отметил, что правоохранительные органы игнорируют эту проблему, более того, способствуют легализации незаконного бизнеса.

«Вместо того, чтобы штрафовать незаконные супермаркеты и прекращать их работу, ДАБИ начало легализировать их. Орган, который должен контролировать строительство, ввел в эксплуатацию и предоставил разрешения на строительство уже на давно существующие объекты. Такая ситуация наблюдается по всей стране», - заявил Рекун.

Он добавил, что владельцы малого бизнеса проходят множество проверок и за любое небольшое нарушение получают штраф, в то же время «приближенные к власти олигархи Гереги существуют над законом».

"Они спокойно работают в карантин, тогда когда другие предприниматели вынуждены соблюдать жесткие ограничения. Они самовольно захватывают землю в стране. Так было в Житомире, где Чао «Новая Линия» и ООО «Эпицентр К» захватили 3,5 га земли и построили без какого-либо права на эту землю и разрешительных документов на строительство гипермаркет «Эпицентр», – возмутился представитель НК.

Рекун сообщил, что после акции Национального Корпуса в Житомире, где была аналогичная ситуация с документами, «Гереги вынуждены были заплатить налоги в местный бюджет».

В партии убеждены, что владельцы «Эпицентра» должны уплатить государству все налоги, а их гипермаркеты должны пройти проверку на безопасность эксплуатации и только потом продолжать деятельность.

Нацкорпус также обратился в ГБР, чтобы руководство ведомства провело проверку и привлекло к ответственности должностных лиц, которые совершают преступления и дают незаконные разрешения таким фирмам, как «Эпицентр».