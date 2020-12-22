Вместо повышения зарплат чиновникам необходимо позаботиться о помощи людям. Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов.
По его словам, в то время, когда самые незащищенные слои населения оказались за чертой бедности, недопустимо повышать выплаты чиновникам и силовикам.
"В проекте госбюджета на следующий год власть в очередной раз отсрочила повышение пенсий и зарплат учителям. Зато в разы увеличили зарплату прокурорам, вдвое увеличили зарплату помощникам нардепов и расходы на силовые структуры. И это в то время, когда наиболее незащищенные слои населения оказались за чертой бедности. Наш край» требует от власти принять социально ориентированный бюджет на следующий год», – отметил он.
Имеющееся распределение бюджетных средств парламентарий назвал нескрываемым цинизмом.
"Вместо того, чтобы защитить тех, кто в этом нуждается, власть увеличивает выплаты приближенным к ней. Это просто нескрываемый цинизм", - убежден Сергей Шахов.
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Он призвал власти пересмотреть бюджет на следующий год.
"Необходимо перераспределить расходы таким образом, чтобы защити те категории граждан, которые в этом нуждаются. Бюджет – 2021 должен стать социально ориентированным», - подытожил он.