Вместо повышения зарплат чиновникам необходимо позаботиться о помощи людям. Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов.

По его словам, в то время, когда самые незащищенные слои населения оказались за чертой бедности, недопустимо повышать выплаты чиновникам и силовикам.

"В проекте госбюджета на следующий год власть в очередной раз отсрочила повышение пенсий и зарплат учителям. Зато в разы увеличили зарплату прокурорам, вдвое увеличили зарплату помощникам нардепов и расходы на силовые структуры. И это в то время, когда наиболее незащищенные слои населения оказались за чертой бедности. Наш край» требует от власти принять социально ориентированный бюджет на следующий год», – отметил он.

Имеющееся распределение бюджетных средств парламентарий назвал нескрываемым цинизмом.

"Вместо того, чтобы защитить тех, кто в этом нуждается, власть увеличивает выплаты приближенным к ней. Это просто нескрываемый цинизм", - убежден Сергей Шахов.

Он призвал власти пересмотреть бюджет на следующий год.

"Необходимо перераспределить расходы таким образом, чтобы защити те категории граждан, которые в этом нуждаются. Бюджет – 2021 должен стать социально ориентированным», - подытожил он.