В Броварах кандидат от «УДАРа» разоблачил массовый подкуп избирателей, который осуществлялся в пользу партии «За майбутнє»

Об этом сообщает Цензор.НЕТ по информации издания «Бровары 24».

«В помещении магазина, принадлежащего Елене Дударь – дочери известного застройщика и первому номеру в списке партии «За майбутнє», кандидатом от партии «Удар» было обнаружено около тысячи продуктовых пайков в пакетах, брендированных логотипом партии. В состав пайков входили: мука, шоколадные конфеты, зефир, макароны, сахар, масло», – говорится в сообщении на сайте.

«Бровары 24» отмечает, что на место преступления была вызвана полиция, которая будет устанавливать факт подкупа избирателей при получении ими продуктовых пакетов.

«По новому законодательству тюрьма грозит не только гречкосеям, но и тем избирателями, кто продал голос за гречку», – напоминает издание.

Повторные выборы в горсовет и мэра Броваров состоятся 17 января.