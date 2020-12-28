Украинская власть живет так, будто никакой пандемии нет

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает "Знай". Далее приводим слова автора без комментариев.

Создается впечатление, что властная Украина продолжает жить в доковидный период. Слышим те же самые мантры и лозунги из краткого курса строителя капитализма, услышанные на курсах в США или ЕС в последние десятилетия.

Зато специфика коварного мира требует преосмысления модных формул либералов-реформаторов о том, что рынок и конкуренция сами урегулируют экономику страны - главное не мешать! Сейчас крайне важно творить сильную национальную экономику, а не только гордиться статусом тяжелового сырьевого придатка мира.

Для примера напомню победное решение Арбитража о законности моратория на экспорт леса-кругляка, который мне с коллегами удалось в свое время провести в ВР и заставить его подписать Президентом. Теперь стоит лишь уточнить мотивацию введения моратория как защиты окружающей среды и заповедности страны. И наконец начать творить прозрачный национальный рынок конкурентных в мире деревообрабатывающей и мебельной отраслей.

Национальное здравоохранение и образование с наукой - тоже безусловный приоритет по сегодняшней ситуации, а не продолжение политики подготовки молодых специалистов для работы за рубежом.

Ковид также учит, что родина не там, где хорошо, а там где ты живешь, учишься, лечишься и платишь налоги.

Потому что сейчас и лечиться и отдыхать надо в своей родной стране!