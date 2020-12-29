Как нам стало известно из собственных источников, скандал с возможным назначением Одесским областным прокурором Игоря Проценка инспирируется несколькими бизнес-группировками, связанными с политикой

Об этом пишет Политрада.

Основными заинтересованными сторонами называют бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана и одесского бизнесмена Владимира Галантельника.

Можно предполагать, что целей несколько. В первую очередь есть желание раскачать центральную власть, дискредитируя нынешнее руководство Офиса, а также зацепить Генерального прокурора Ирину Венедиктову, против которой ополчились как грантоеды и их хозяева, так и отдельные кланы Одессы.

Кроме того, эти же кланы пытаются не допустить назначения областным прокурором Игоря Проценка, поскольку в период пребывания его на этой должности в 2010 – 2011 годах он запомнился многими громкими делами по возвращению в государственную собственность земли, коммунальных зданий и боролся с местными доселе неприкасаемыми элитами.

Именно эта борьба привела к перемещению его на другу должность и увольнению его команды Виктором Пшонкой.

Учитывая разогреваемую врагами действующего Президента Украины кампанию ФОП-майдана, а также последние попытки ударить по руководству его Офиса со стороны НАБУ и грантоедов, интриги против назначения Игоря Проценка выглядят ещё одним звеном в цепи дестабилизации и нужно обратить внимание на то, как будет действовать власть. Пойдёт ли она на попятную и тем самым ещё больше себя ослабит, или всё же решится на наведение порядка?