Проведение открытого диалога с украинцами о безбарьерности, создание сообщества "Бизнес без барьеров", запуск разработки альбома безбарьерных решений и цифрового сервиса "Дія. Без барьеров" - такие главные достижения в направлении безбарьерности выделила в своем блоге первая леди Украины Елена Зеленская

Она подытожила год своей работы и рассказала о дальнейших планах.

Весной по инициативе Зеленской провели открытый диалог с украинцами, в опросе приняли участие более 37 тысяч человек. Лишь 6% участников ответили, что не видят барьеров вокруг себя. Параллельно с ним Киевский международный институт социологии провел первое в Украине социологическое исследование, изучающее тему безбарьерности. 56% респондентов назвали уровень инклюзии в нашем обществе низким или очень низким. А 77% считают актуальным решение вопроса инклюзии в Украине.

Чтобы начать менять ситуацию, выделили три основных направления работы: безбарьерность в архитектуре, построение бизнеса без барьеров и разработка безбарьерных цифровых сервисов. Первое направление возглавило Министерство развития общин и территорий, совместно с общиной города Славутич, архитекторами, проектировщиками, урбанистами уже начали создание альбома безбарьерных решений. Он станет сборником рекомендаций, чертежей, эскизов на основе государственных строительных норм, которые могут использоваться в строительстве. Тестовой площадкой будет Славутич, его планируют сделать полностью безбарьерным к 2024 г.

В ноябре 2020 года десять крупнейших бизнесов являются лидерами в сфере социальной ответственности, по инициативе первой леди образовали сообщество «Бизнес без барьеров». Они объединили усилия для разработки новых стандартов инклюзивности бизнес-процессов и доступности товаров и услуг. В декабре вместе с Министерством цифровой трансформации и ПРООН в Украине начали разработку безбарьерных цифровых услуг. На портале «Дія» появится новый раздел – «Дія. Без барьеров", он будет содержать каталог сервисов для людей, которые чаще всего сталкиваются с барьерами. А раздел "жизненные события и ситуации" дополнят рекомендациями по поиску работы, которые учтут различные обстоятельства: инвалидность, преклонный возраст, отцовство и тому подобное. В разделе "Дія. Цифровое образование" уже в начале следующего года появятся образовательные сериалы о безбарьерности.

«Барьеров много, но чтобы преодолеть их, сначала нужно было их осознать. Я знаю, что это трудное направление для перемен. Я догадываюсь, что, возможно, даже целой жизни не хватит, чтобы полностью решить проблему барьеров в обществе. Но каждый день я еще больше убеждаюсь – откладывать нельзя, изменения нужно начинать уже сейчас. И тогда постепенно мы построим тот безбарьерный мир, о котором мечтаем», – подытожила Елена Зеленская.

Большим достижением года она назвала подписание Президентом указа, которым он поручил Кабинету Министров разработать Национальную стратегию безбарьерности. К созданию привлекут ученых, экспертов, общественных активистов и главное – людей, которые знают о проблеме не понаслышке.