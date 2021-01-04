Экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и сын убитого украинского политика и предпринимателя Евгений Щербань проведут дебаты в студии Politeka on-line
Дебаты состоятся в нашей студии 11 января в 12:00.
Напомним, вчера на своей странице в соцсети Facebook Евгений Щербань-младший, после интервью его брата Руслана, публично вызвал его адвоката Геннадия Москаля на дебаты.
Сегодня экс-глава Закарпатской ОГА ответил Щербаню в своем Facebook и согласился на дебаты.
"Евгению Щербаню-младшему уже самому, кажется, надоели бесконечные монологи в телеэфире, у него немного пластинка заела, со своими пустыми вопросами. Пора отвечать. Потому что люди думают, что его только деньги интересуют", - заявил Геннадий Москаль. - "Прекрасно! Я готов встретиться и помочь эти ответы озвучить. Но за фейки придется отвечать. Евгений - у меня есть и ответы, и документы. И пару вопросов, которые могут быть не очень приятными".
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И Е. Щербань-младший, и Геннадий Москаль согласились провести встречу в студии Politeka on-line. Смотрите видео дебатов на нашем канале в Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCHgiqmsIHN2PlQnBIRFRGGg