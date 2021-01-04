Лишение свободы на срок от пяти до десяти лет грозит организаторам съемок новогоднего поздравления Президента Зеленского.

Как пишет издание Фокус, набирает обороты скандал связанный с Офисом Президента и эксплуатацией детей. 25 декабря 2020 года агентство по подбору актеров «ЛОТ» на своей странице в Фейсбук разместило объявление по поиску девочек и мальчиков 5-8 лет для съемок в новогодней рекламе 27 и 28 декабря (одна или две смены).

В переписке с родителями детей агентство уточняло, что: «будет сниматься новогоднее поздравление президента Зеленского...гонорар 500 грн/смена ... деткам нужно будет отыгрывать эмоции».

Рабочая смена оказалась ночной, потому что исходя из комментария в соцсети одного из родителей, съемки начали в 18:00, закончили в 3:00 ночи.

Профсоюзные юристы характеризуют эту ситуацию как «незаконную эксплуатацию детей», ведь это прямое нарушение законодательства, а именно статьи 192 действующего Кодекса законов о труде (Кзот), которым запрещено привлекать работников моложе 18 лет к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни. Юристы советуют обращаться в Государственную службу по вопросам труда, которая как раз и должна осуществлять государственный контроль за соблюдением законодательства о труде.

Отметим, ночным считается время с 22:00 до 06:00 (ч. 3 ст. 54 КЗоТ), а также согласно календарю 27 декабря – это воскресенье, законный выходной день.

За эксплуатацию ребенка, не достигшего возраста, с которого законодательством разрешается трудоустройство, путем использования его труда и те же действия, совершенные относительно нескольких детей, да еще и совершенные организованной группой – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (статья 150 Уголовного Кодекса Украины, Раздел III. Преступления против свободы, чести и достоинства личности).

Пренебрежение трудовыми правами особенно обострилось при монобольшинстве, что работает в турборежиме и наследует философию госпожи Третьяковой: «...мы будем немножечко наезжать и дискриминировать наемного работника». К счастью, попытка протащить ультралиберальный с гибкими условиями трудоустройства законопроект от Милованова №2708 провалилась.

Но провластное большинство продолжает штамповать законопроекты, разрушающие тот хрупкий баланс взаимоотношений между работодателем и наемным работником:

законопроект №2681 – направлен на уничтожение профсоюзов и коллективной формы защиты трудовых прав;

законопроект от Минэкономики «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно урегулирования некоторых нестандартных форм занятости», что введет «ноль-часовые» контракты;

законопроект №3979 «О мерах по стимулированию развития ИТ-индустрии в Украине», которым пытаются узаконить уродливые черты ГИГ – экономики.

Напомним, что на Банковой в статусе заместителей руководителя Офиса Президента Украины работают эксминистр социальной политики – Соколовская Юлия, и идеологи скандального законопроекта № 2708 «О труде» - эксминистр экономики Тимофей Милованов и его же экс-заместитель Юлия Свириденко. Таков пул специалистов трудового законодательства и такой скандал в начале Нового года.

Уверены, что Национальная полиция, подследственностью которой является эта ситуация с незаконной эксплуатацией детей, покажет высокую эффективность своей работы, которая будет отвечать повышению финансирования на силовые структуры, заложенному в Государственном бюджете 2021.

Между тем публикация на странице журналистов-расследователей "Страсти" уже собрала более 5000 перепостов и сотни гневных комментариев.