Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг на своем заседании собирается запретить выплачивать долги инвесторам в зеленую энергетику, несмотря на взятые государством обязательства

Об этом в Facebook написала депутат фракции «Голос» Юлия Клименко, отметив, что новый год начинается с множества «измен» для украинцев.

«НКРЭКУ собирается показать «козью морду» всем инвесторам в зеленую энергетику, фактически запретив выплаты им долгов, которые сама же признала и подписала в Меморандуме в 2020 году».

По ее словам, именно так выглядит «промо-рекламная акция для всех будущих инвесторов в Украину».

Также она сообщила о постыдности подобных решений, которые в большинстве случаев делаются на новогодние праздники и в последнюю неделю августа, пока все отдыхают и теряют бдительность.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации «зеленой» энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение «зеленого» тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства «зеленой» электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК «Укрэнерго» после предоставления госгарантий компании. Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 год 20% средств на частичную оплату «зеленой» электроэнергии, как того требует законодательство. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП «Гарантированный покупатель», чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную «зеленую» электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.