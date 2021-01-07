В течение периода новогодних праздников с конца 2020 – до начала 2021 года Госэкоинспекция рассчитала 2,6 миллиона гривен за нарушение природоохранного законодательства.
Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает «Знай».
"С 24 декабря 2020 года по 06 января 2021 года ГЭИ проведено 347 проверок, во время которых составлено 453 протокола об административных правонарушениях", - отметил председатель ГЭИ.
Он также рассказал, что наиболее резонансный случай в течение этого времени произошел в Тернопольской области.
«Инспекция осуществила расчет убытков на сумму 771 тысячу гривен за незаконную вырубку деревьев на территории Кременецкого районного коммунального лесохозяйственного предприятия «Кремлис».
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Лиц, причастных к рубке леса, установить не удалось. Поэтому Госэкоинспекция обратилась в следственное управление Территориального управления Государственного бюро расследований для поиска нарушителей и привлечения их к ответственности», - сообщил Андрей Малеваный.