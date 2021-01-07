Обнародованные "пленки" по делу убийства журналиста Павла Шеремета являются многовекторной операцией российских спецслужб с целью дискредитации режима Лукашенко и правоохранительной системы Украины.

Стоит заметить, что в рамках судебного или досудебного расследования отсутствует экспертное заключение по подлинности записей, на которых присутствует якобы голос главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева. Учитывая это, убежден, что украинские следователи могут лишь делать предположения или на пленках действительно голос главы белорусской спецслужбы, или они смонтированы.

В этом контексте хочу провести параллели с «кассетным скандалом» 2000 года, разразившийся после обнародования записей майора Николая Мельниченко, на которых президент Леонид Кучма приказывает «разобраться» с журналистом Георгием Гонгадзе. Лишь через два года – в сентябре 2002, – временная следственная комиссия под руководством Григория Омельченко, признала подлинность обнародованных Мельниченко аудиозаписей. Результаты экспертизы, которую провела американская независимая компания "бэк Тек" (эксперт Брюс Э. Кениг) и другие собранные доказательства, позволили комиссии заявить, что имеющихся доказательств достаточно, чтобы считать Президента Украины Л. Кучму, и ряд лиц из его ближайшего окружения (Ю. Кравченко, Л. Деркача) соучастниками преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 УК Украины, то есть организаторами похищения журналиста Георгия Гонгадзе, «совершенного организованной группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия».

Поэтому пока не будет проведена экспертиза нынешних "пленок" по делу Шеремета, украинские следователи могут лишь предполагать, что на них действительно присутствует голос главы КГБ Беларуси Зайцева. Сейчас, по словам заместителя главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко, пленки передали на экспертизу. Стоит отметить, что экспертизу голосов проводят украинские специалисты с фоноскопических экспертиз.

"Для образца, если нельзя человека допросить для этого лично, будут принимать какое-то его публичное выступление и сравнивать с записью. В этом случае придется идти именно таким путем. Экспертизы требуют времени, это сложная

техническая и экспертно-умственная работа», - подчеркнул замглавы МВД.

Результат экспертизы будет известен за несколько недель, возможно за месяц. Второй важный аспект, на который следует обратить внимание. По моему мнению, это сообщение на официальном сайте Национальной полиции Украины (НПУ). Отмечу, что в нем говорится о получении в декабре 2020 года информации, что представляет интерес в установлении заказчиков преступления. Однако, в сообщении некорректно сформулирован механизм дальнейшего расследования.

В этом сообщении НПУ, в частности, говорится о том, что следователи получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Однако это странная формулировка, ведь, во-первых, ни одна страна не может позволить следователям или оперативным службам другого государства проводить на своей территории следственные или оперативно-розыскные действия. И во-вторых, нет такого понятия, как «заказчик преступления» – есть «исполнитель», «организатор»,

"подстрекатель»и "пособие". То есть, сообщение сформулировано некорректно.

Кроме того,» пленки «по делу Павла Шеремета» появились очень вовремя " и я не исключаю, что это контролируемая утечка информации со стороны Российской Федерации. Убежден, что таким образом, Кремль бьет одновременно по двум целям – по Украине и по президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В частности, я не исключаю, что нынешним скандалом Россия попытается усилить давление и влияние на Украину, так же, как это произошло после обнародования «пленок» Мельниченко.

В обоих скандалах четко прослеживается «российский след». После обнародования пленок Мельниченко, Украина качнулась в «братские объятия» Российской Федерации. Президент Леонид Кучма провел ряд встреч, и в 2003 году, уже после обнародования доклада Временной следственной комиссии, Киев заключил ряд сомнительных правовых договоров с РФ. В частности, Договор о

сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, по которому Азов был признан внутренним морем обоих государств. Фактически уже тогда была заложена основа территориальных претензий к Украине со стороны Кремля. Так что фактически Российская Федерация является конечным бенефициаром обнародования как «пленок Мельниченко», так и нынешних «пленок Шеремета».

Вероятный удар России по Александру Лукашенко, объясняется тем, что после нынешнего «кассетного слива», президент Беларуси будет вынужден углубить связи с Россией и отдалиться от Запада. В стране сегодня нестабильная политическая ситуация. Раздаются обвинения о

узурпацию власти режимом Лукашенко, массовые аресты, политические заказные убийства и т.д. «пленки» по делу Шеремета очень хорошо ложатся в канву этих обвинений. Эти записи фактически подталкивают Лукашенко в "братские" объятия РФ. Он будет искать поддержки у Кремля для сохранения своего режима, ведь прекрасно осознает, что обнародование «пленок» сделает его «нерукостиканним» с лидерами стран Запада. Это превратит Беларусь в более закрытую страну и повысит риск «консервации» режима Лукашенко. И, как ни странно, это полностью совпадает с интересами Кремля. Я не исключаю, что после обнародования этих "пленок", Лукашенко в ближайшее время пойдет на определенные дипломатические и экономические уступки России.

Примечательно, что со слов бывшего сотрудника антитеррористического спецподразделения «Алмаз» Игоря Макара, аудиозаписи с КГБ Беларуси, где обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета, попали к нему еще в 2012 году. Однако тогда в их обнародовании он не видел смысла, поскольку вроде бы не верил в справедливое расследование.

На его решение о публикации "пленок" повлияли те события, которые сейчас происходят в Беларуси. «Я понял, что моя помощь важна и нужна», – заявил он.

Еще одна угроза "пленок" для Украины заключается в том, что материалы производства в отношении организаторов убийства журналиста были выделены в отдельные производства, но по ним не установлены организаторы преступления. Тогда национальная полиция настаивала на проведении комплекса следственных действий и оперативных мероприятий в отношении некоторых сотрудников СБУ, а также на осмотре соответствующих документальных материалов с грифами «секретно» и «совершенно секретно».

Адвокаты Андрея Антоненко, обвиняемого в этом деле, Дмитрий Круговой, Виталий Галенченко и Станислав Кулик уже заявили, что правоохранители ранее не расследовали причастность Комитета госбезопасности Республики Беларусь, до убийства Шеремета. По их мнению, версия о «белорусском следе» должна быть самой приоритетной, учитывая позицию Павла Шеремета.

Таким образом, предполагаю, что обнародование «пленок» по делу Павла Шеремета является многовекторной операцией российских спецслужб для достижения двух конечных результатов – дискредитации режима Лукашенко и правоохранительной системы Украины.

Напомню, журналист издания «Украинская правда» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Его смерть квалифицирована прокуратурой Киева по статье «умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц». 12 декабря 2019 года в Нацполіції и Генпрокуратуре заявили, что в убийстве журналиста подозревают пятерых волонтеров и военных: музыканта и военнослужащего Сил специальных операций ВСУ Андрея Антоненко (позывной Riffmaster), врача и волонтера Юлию Кузьменко (псевдоним «Лысый»), военную медсестру Яна Дугарь и добровольцев Владислава и Инну Грищенко. Дугарь вроде помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто, а затем произвели взрыв. Всех их было

задержаны и вручены подозрения.

Автор Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", специально для Politeka