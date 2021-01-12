В пределах инициативы первой леди Елены Зеленской создана серия видеороликов “Безбарьерные истории, которые вдохновляют” о людях, которые своим примером показывают, что любые барьеры можно и нужно преодолевать

Цель этого проекта - познакомить широкий круг зрителей с людьми, которые уже сегодня меняют свои общины и Украину, разрушают общественные преграды и помогают другим преодолевать их. Сюжеты были созданы исполнительным партнером инициативы первой леди-общественной организацией "безбарьерность".

"На протяжении всей жизни мы неоднократно сталкиваемся с барьерами. Они могут быть физическими, экономическими или моральными. Они могут быть незначительными и легкопереборними. А могут-тяжелыми и такими, которые самостоятельно не преодолеешь. Вопрос в том, как мы на них реагируем. И не только тогда, когда чувствуем их на себе, но и когда просто видим вокруг”, - отметила Елена Зеленская в заметке на Facebook.

"Я считаю своим долгом говорить о людях, которые разрушают барьеры. Надеюсь, что их пример вдохновит каждого из нас воплощать такие изменения в нашей жизни и в общинах, которые делали бы мир вокруг лучше», - добавила первая леди.

Эта серия видеороликов-лишь доля большой комплексной инициативы "без барьеров", большая цель которой - осветить и актуализировать проблему барьеров в обществе и приблизить безбарьерное будущее Украины.

Видеоролики будут выходить по понедельникам на официальных страницах Елены Зеленской в Facebook и Instagram. Первый видеоролик уже можно посмотреть, чтобы больше узнать об уникальном музее "третья после полуночи", истории его создания и людях, которые там работают. Это единственный музей в Украине, где все экскурсии проходят в сплошной темноте в сопровождении незрячих гидов. Экскурсии позволяют почувствовать привычные места нашей жизни, но вслепую.

В следующих видеороликах будет еще больше интересных историй о людях, проектах и инициативах, которые помогают преодолевать существующие барьеры.

"Множество людей ежедневно сталкиваются с барьерами. Кажется, что с этим ничего нельзя сделать. Но в Украине есть те, кто уже сегодня преодолевает барьеры. Поэтому чрезвычайно важна инициатива первой леди Елены Зеленской рассказать истории таких людей“, - отметила Татьяна Ломакина, председатель ОО "Безбарьерность".

Авторы надеются, что эта серия видеороликов вдохновит граждан на дальнейшие изменения.