США ввели санкции против семи украинских граждан, замешанных в скандал с «плёнками Деркача».

Ситуацию комментирует политический видеоблогер Сергей Корнак.

«Из-за чего всё это произошло? Из-за публикации фейка с «плёнками Деркача». Сам Деркач попал под санкции ещё в сентябре. Их счета в США и странах, которые имеют дела с США, будут заморожены, а если они решат въехать в эти страны, то будут арестованы и доставлены в США. На них будту заведены уголовные дела за вмешательство в выборный процесс», - говорит блогер.

Он напомнил, что Андрей Деркач был чуть ли не всю жизнь народным депутатом от севера Сумской области. Его отец был в своё время главой СБУ, а сам он заканчивал школу КГБ. А там, как известно, бывших не бывает.

Откуда же у него эти самые плёнки? Корнак предполагает, что Порошенко передал их в Москву, а там уже спланировали всю операцию по разоблачению «врага народа» Хантера Байдена, связанного со своим отцом. Якобы через отца он организовал схемы по выкачиванию из Украины миллиардов долларов, которые затем пошли на выборы.

Это – версия Кремля. То есть, по мнению Корнака, как обычно – враньё.

«Во-первых, в Америке очень честная судебная система. Иски Трампа по поводу выборов рассматривались в 64 судах. Все эти дела он проиграл. А американские суды – это не Печерский, и даже не московские суды. Если человек проиграл 64 суда – значит, он распространил фейки», - подчёркивает блогер. По его словам, Трампа отключили от Твиттера и Фейсбука именно потому, что он лжёт.

И санкции Америка ввела против украинских граждан за вмешательство в выборы. Но санкциями дело не ограничися. 20 января Джо Байден вступит в должность – и тогда, по выражению Корнака, «чертям» придёт конец.

«В США сделают выводы. Ведь сейчас впервые в истории этой страны штурмовали Капитолий. И здесь не ничего общего с Майданом. У нас был народный протест, а там действовала группа провокаторов. И они, по американским законам, получат сроки по 30-40 лет», - уверен видеоблогер.

Ранее Сергей Корнак рассматривал вопрос о демократии в Украине.

Также он подвёл предварительный итог истории нашей независимости.