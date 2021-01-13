Депутаты от партии «ЗА МАЙБУТНЄ» созывают внеочередные сессии областных и городских советов для принятия обращения к президенту, правительству и Верховной Раде относительно установления экономически обоснованных коммунальных тарифов и введение моратория на их повышение минимум на 1 год.

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» требует введения моратория на повышение коммунальных тарифов до конца года. Мы уже подготовили соответствующий законопроект и вскоре зарегистрируем его в Верховной Раде. Но для того, чтобы парламент не «похоронил» эту инициативу, свое слово должны сказать общины. Решение о проведении внеочередной сессии уже приняли Волынская, Хмельницкая и Полтавская областные советы, которые запланировали созыв 14, 15 и 21 января соответственно. В ближайшее время аналогичные решения утвердят Киевский, Запорожский, Черкасский, Житомирский, Ровенский, Тернопольский, Черниговский и Львовский областные советы. Ожидаем, что и другие регионы присоединятся к нашей инициативе. Чтобы достичь результатов, надо делать реальные шаги», – заявил лидер партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Игорь Палица.

Кроме моратория, среди требований партии – увеличение субсидий для малообеспеченных категорий граждан и проверка обоснованности установленных правительством тарифов.

«Среди наших требований, во-первых, ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым с 1 января 2021 года были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду. Во-вторых, подготовить и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет на 2021 год, которым предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях социально незащищенных слоев населения. И третье-осуществить проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, введенного в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», – говорится на сайте партии.