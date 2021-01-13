К организации подпольной вакцинации от коронавируса в киевской клинике "Медиленд" мог приложить руку советник главы Офиса Президента Михаил Пасечник.

Об этом сообщает издание Голос со ссылкой на телеграм-канал «Шептун».

"В Киеве в частной клинике Медиленд началась подпольная вакцинация от коронавируса по цене до 3000 долларов за инъекцию. Вакцину Pfizer каким-то образом завезли в Украину, хотя неизвестно, как она прошла через таможню и в каких условиях она транспортировалась, ведь условия ее хранения предполагают температуру минус 70 градусов по Цельсию", - делится подробностями канал.

Именно Михаил Пасечник в Офисе Президента отвечает за организацию борьбы с эпидемией и, в частности, за осуществление вакцинации на территории страны.

По словам источника, Пасечник и владелец клиники «Медиленд» Виктор Капустин давно знакомы. В 2006 году Пасечник, который тогда владел сетью аптек «Фалби», взял большой кредит у государственного Укрэксимбанка и не вернул его. Капустин тогда был председателем правления этого банка, то есть фактически своей рукой подписал для Пасечника кредитный договор.

«Теперь Пасечник «отрабатывает» долги (на сумму 1 млрд грн – ред.), прикрывая контрабанду вакцины и подпольную вакцинацию по астрономическим ценам. Или не отрабатывает, а просто продолжает быть партнером банкира, зарабатывая большие деньги», - делает вывод источник.

Как замечает канал, если факт связи между Пасечником и Капустиным подтвердится, то офис Президента рискует получить второе «дело Татарова».

«Если вдруг кто-то из правоохранителей выйдет на след Пасечника и об этом станет известно, интересно посмотреть на реакцию Зеленского: прогнозируем, что ОП не сдаст своего человека и это будет дело, аналогичное делу Татарова», - пишет «Шептун».

Напомним, ранее в СМИ рассказали, что Пасечник во время управления Государственной службой лекарственных средств продавал держлікарням препараты своей фирмы по цене в пять раз выше, чем рыночная.