Дубинский попал под санкции, Шалимов и Байчас на очереди?

11 января 2021 года, Департамент Казначейства США огласил перечень имен, которые подпадают под жесткие санкции, об этом пишет издание Власть и Деньги.

Причиной введения ограничений стала работа над срывом выборов в США и попытки дезинформации населения на территории Украины и России. Под действие санкций попали связанные между собой лица, ранее замешанные и в других интересных схемах.

Согласно Пресс-релизу Казначейства, считается, что вмешательство в инфополе США происходило с 2019 года. За это время, предпринимались попытки использовать соцсети, влиятельных лиц и СМИ с целью подрыва доверия к государству. В частности, утверждается, что речь идет о «распространении вводящих в заблуждение необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие официальные лица США причастны к коррупции, отмыванию денег и незаконному политическому влиянию в Украине».

Как гласит официальный доклад, Дубинский «попал» в список согласно указу Президента №13848 по причине прямого или косвенного участия, спонсирования, утаивания или влияния на выборы США иным образом.

Комиссия, которая занималась расследованием утверждает, что речь идет о комплексных санкциях против группы лиц, занимавшихся распространением дезинформации с целью дискредитации НАБУ по указаниям Деркача. Однако, поскольку затронут Дубинский, остается только ждать, когда внимание политического аппарата США переключится на людей вроде Владислава Байчаса и его предполагаемого руководителя — Игоря Шалимова, лидера ячейки «Слуги Народа» в Борисполе. К слову, Игорь Шалимов и попавший под санкции Дубинский были замечены вместе на выступлении «Слуги Народа» в Борисполе.

Игорь Шалимов и Владислав Байчас держат по 50% ТОВ «НАЙС ТАУЕР»

Согласно источникам, Владислав Байчас выступает как человек, представляющий интересы некого Игоря Шалимова в Борисполе. В открытых декларациях у Шалимова собственного имущества на 5 746 912 гривен. Задекларированы и 50% в компании «Найс Тауер». Вторые 50% принадлежат Владиславу Байчасу через его жену — Байчас Наталью Николаевну. Капитал последнего скромнее, чем у его руководителя. Сомнительно, что два человека, которые выступают партнерами по бизнесу в нефтяной сфере не имеют общих политических интересов.

Игорь Шалимов, совместно с Владиславом Байчасом, будучи депутатами, продолжают иметь совместно продвигаемые интересы. До вступления Байдена во власть осталось ровно девять дней от пресс-релиза Департамента Казначейства, но США уже сейчас показывает направление политического курса для внешней информационной политики — находить агентов, пытающихся вмешиваться в выборы США и всех, кто с ними связан. Сегодняшняя показательная «порка» — только начало.

Так Владислав Байчас и Игорь Шалимов представляют «Бориспольское ОТГ» или «Бориспольское ОПГ»?