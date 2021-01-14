Про це пише в своєму блозі «Казус Тупицького» Денис Гнатюк. Він вважає що і показний відпочинок голови КСУ під час скандалу з відстороненням, і відпочинок Порошенка – явища одного порядку.

Зокрема блогер пише:

6 січня в місті Дубай з борту рейсу PQ 481 вийшла родина такого собі голови Конституційного суду Олександра Тупицького. І все б нічого – зарплатня пана Тупицького близько 370 тис.грн на місяць, тож відпочинок в Еміратах він цілком може собі дозволити. Але далі прискіпливі журналісти з’ясували що відпочивав голова КСУ аж ніяк не відповідно своїм чималим доходам. Погодьтеся, навряд чи адекватна людина буде викладати майже увесь свій місячний дохід за добу відпочинку.

Як повідомляє інтернет-видання Censor.net, Королівська вілла в готелі Kempinski Palm Jumeirah, в якому сім'я Тупицького проводить вихідні, коштує більше ніж 300 000 гривень на добу, має 4 спальні і власний басейн.

Навіщо голові КСУ в розпал скандалу з власною відставку демонструвати такі «барські понти» та додатково накручувати проти себе і так негативну громадську думку? Все дуже просто – на громадську думку вітчизняним феодалам за великим рахунком плювати. Значно важливіше продемонструвати людям «свого кола» впевненість у власному статусі. Тож меседж такого демонстративно розкішного відпочинку дуже простий: нічого не змінилося, то все гра на публіку, а я як «рєшал вопроси» так і продовжую.

Показні понти взагалі для нашої, вихованої пізнім совком та лихими 90-ми псевдоеліти – це як розпізнавальний знак «свій-чужий». Але якщо раніше то були «Волги» та норкові шапки, згодом – малинові піджаки та золоті ланцюги, то зараз це – рівень відпочинку, недоступного звичайному громадянину.

До речі, такою ж самою демонстративною поведінкою є і скандальний відпочинок Петра Порошенка на Мальдівах три роки тому. Як би дивно не виглядала поїздка родини «головного ворога Кремля» без належного рівня безпеки на теплі острови, насправді це був теж «маячок» для певного кола людей: «Пацани! Попри всі публічні заяви я залишаюсь таким самим. Своїм».

Та й зараз, намагаючись об’єднати навколо себе патріотичні сили на боротьбу з олігархами, Петро Олексійович обирає цілком олігархічний, ще й з російським розмахом, відпочинок на Галапагоських островах в далекому Еквадорі. Як не крути, а статус потрібно підтримувати.

Так само і інші «борці за зубожілий народ» демонструють любов до розкошів, цьому народу недоступних.

Стосовно відпочинку Зеленського в Карпатах, хоча він і носить певний ритуальний характер, але цього року таки вирізняється на тлі інших представників естеблішменту. Відпочиває Зеленський у вітчизняній резиденції в Гуті, чим зайвий раз нагадує, що в країні таки є Президент і знаходиться він у святкові дні не на Мальдівах.

Звісно, можна до хрипоти сперечатися, викладати викривальні фото та відео, гнівно засуджувати «їх нрави». Врешті-решт декілька сотень обурених дописів в соцмережах – ніщо порівняно з мільйонами виборців, які слухняно поставлять позначку в бюлетені там, де підкажуть телеканали, що належать олігархам. І жоден з них, попри репутаційні втрати, не погодиться відмовитися від Дубаїв на користь Трускавця чи Бердянська. Пацани не зрозуміють.