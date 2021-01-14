Российские спецслужбы используют «пленки» в деле журналиста Шеремета в многовекторному операции, задачей которой является нанесение вреда экономическим интересам одновременно Беларуси, Украины и Азербайджана.

Российская Федерация использует фактор поставки нефтепродуктов, как элемент политического и экономического давления на Беларусь. Так что Минск уже сегодня пытается диверсифицировать поставки нефтепродуктов в стране, чтобы минимизировать российское влияние.

Пролонгировав контракты о поставках российской нефти по нефтепроводу «Дружба», Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Отмечу, что власти Беларуси уже заключили ряд контрактов на поставки нефти с другими странами, в частности с азербайджанской компанией «SOCAR Trading». В 2020 году эта фирма поставила в Белоруссию около 1 миллиона тонн Azeri Light, а также других сортов нефти. По имеющейся в открытых источниках информации, в 2021 году объемы поставки нефти на белорусские НПЗ могут быть такими же, или даже больше.

«SOCAR Trading» заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией на поставку азербайджанской нефти, а также потенциально других сортов нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы», - заявили в компании.

При этом особенность ситуации заключается в том, что «SOCAR Trading» будет поставлять нефть через порт Одесса и далее по нефтепроводу Одесса - Броды на Мозырский НПЗ. То есть будут использоваться мощности ГТС Украины и Киев получит от этого дополнительные валютные поступления.

В то же время, реакция Москвы на такие действия Минска весьма предусмотрена – все переговоры с представителями Республики Беларусь сегодня фактически заблокированы. Кроме того, отмечу, что сегодня также решается вопрос поставки российской нефти в Турцию.

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Турции – Star, он расположен в турецком городе Измир и принадлежит именно азербайджанской фирмы SOCAR. Завод отказывается покупать российскую нефть и предпочитает иракской и норвежской сырье. Предполагаю, что вопрос возобновления поставок энергоносителей из РФ в Турцию, а также контроль за газо - и нефтяными месторождениями Азербайджана, и является предметом вышеописанных событий. Таким образом, РФ пытается заблокировать рынки сбыта азербайджанской нефти в обход российского рынка и российских поставщиков.

Одновременно в информационном пространстве Украины, Россия развернула кампанию о невозможности экономических связей с режимом Александра Лукашенко. Официальный Киев сначала заявил о намерении присоединиться к экономическим санкциям против Лукашенко, но впоследствии таки учел плюсы и минусы подобных предложений и здравый смысл взял верх над политическими лозунгами. Украина пока воздержалась от введения санкций против белорусских компаний.

Более того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нецелесообразно на данном этапе вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси, поскольку функционирование экономики важно для обоих народов. Он подчеркнул, что экономика - это та сфера, которая важна и для народа Украины, и для народов Беларуси, и здесь необходимо реализовывать очень взвешенную политику.

В свою очередь это не устраивает Россию, так как позволяет Беларуси получить альтернативные рынки сбыта на территории Украины, а Киеву – критически важные компоненты и сырье для украинской экономики.

В то же время, на фоне «пленок Шеремета» Россия сегодня пытается раздувать внутри украинского общества вопрос о необходимости введения экономических санкций против Беларуси. Это, по замыслу Москвы, сделает невозможным транзит азербайджанской нефти через Украину и поставит Беларусь, Азербайджан и Украину в весьма затруднительное положение.

Впрочем, это не единственная акция Российской Федерации.

Для Баку стал "холодным душем" запрет Москвой импорта на свою территорию азербайджанских сельскохозяйственных продуктов. Фактически, сегодня Кремль оказывает комплексное экономическое давление на Азербайджан и пытается использовать его для решения в собственных интересах Карабахской кризиса.

Одновременно, РФ использует этот вопрос как элемент усиления давления на Беларусь. Это доказывает еще один интересный факт: по словам Игоря Макара (экс-сотрудник спецслужб Беларуси обнародовал записи), «пленки Шеремета» были записаны еще в 2012 году. Именно в этот период начались экономические войны между Россией и Беларусью – с тех пор Кремль пытается взять под контроль все ключевые предприятия белорусской экономики. И именно в тот период в СМИ появились материалы Павла Шеремета относительно преступлений президента Александра Лукашенко. Не случайно именно тогда погибший журналист покинул Беларусь и переехал в Россию. То есть, сегодня российские спецслужбы развернули широкую многовекторную операцию – работают одновременно по Азербайджану, Украине и Беларуси. Используют «пленки Шеремета» для давления и нанесения вреда интересам одновременно трех государств.

Напомню, бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар обнародовал записи, на которых глава Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадим Зайцев обсуждает организацию убийства журналиста Павла Шеремета. Разговор вроде бы был записан в 2012 году. Макар также добавил некоторые документы оперативной разведки, которую проводило КГБ для выявления всех передвижений Шеремета.

Игорь Макар также высказался о готовности дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушивания руководства белорусского КГБ. Он также сказал, что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года.

Автор Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", специально для Politeka