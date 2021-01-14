Палата представителей Конгресса США вот уже второй раз за каденцию президента Дональда Трампа объявляет ему о недоверии. Зачем это делать – ведь он и так вот-вот должен уйти?

Ситуацию проясняет политический видеоблогер Сергей Корнак.

«Демократия – это не либерализм и не вседозволенность. Успешная демократия должна быть с зубами. Вседозволенности нет – есть свободы, а это разные вещи. Свободы определяются законодательством. То, что человеку запрещено, он не имеет права делать. А всё остальное разрешено», - говорит блогер.

Но, по его словам, есть базовые принципы демократии, в том числе – добровольная передача власти. В США уже давно не было такого, чтобы действующий президент, проиграв выборы, не передал полномочия мирным и цивилизованным способом. Разве что один такой случай был в XIX веке.

Этим Корнак и объясняет то, что Америка ополчилась на Трампа. Он следует путинским методичкам, рекомендующим при проигрыше на выборах кричать: «Меня засудили! Меня обобрали! Меня обманули!». При этом Трамп подал 64 иска, и все проиграл. И все понимают, что в Америке невозможно подтасовать выборы.

Там всё иначе: прошли выборы, подсчитали голоса, дали время оспорить результаты в суде… Сейчас все эти процедуры уже позади.

«Байден победил – но никто из московских чертей не говорит, что Байден победил Трампа с рекордным перевесом в десять миллионов голосов, 84 миллиона против 74 миллионов. С таким разрывом ещё никто не побеждал», - отмечает Корнак.

В США президент – это всего лишь менеджер, которого нанимают на четыре года. Сейчас граждане решили нанять другого менеджера. Святая обязанность Трампа был – принять этот выбор. Это и есть демократия.

Если глава государства постоянно лжёт – все стараются изолироваться от этой лжи. Этим обозреватель и объясняет отключение Трампа от соцсетей.

«Трамп – преступник, он призывал к государственному перевороту. В Америке такое не пройдёт. Ведь это первый случай в истории США, когда одному президенту дважды объявляли импичмент. Дело в том, что он замахнулся на устои демократии. Он хотел править вечно, пока не сдохнет. Но не тут-то было», - подчёркивает Сергей Корнак.

Ранее он предсказал печальную судьбу олигархам, в том числе украинским.

Также Корнак прокомментировал скандал с «плёнками Деркача».