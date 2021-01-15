Намерения бывшего сотрудника спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игоря Макара приехать в Украину и дать показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в контексте обнародованных им «пленок», вполне устраивает Российскую Федерацию. К тому же, российские спецслужбы реализуют в украинском информационном пространстве информационно-психологическую спецоперацию, что должна нанести Украине экономический ущерб, а также затруднить политический климат внутри страны и на международной арене.

Стоит обратить внимание на слова Игоря Макара о том, что он не обнародовал записи по делу Шеремета сразу же в 2012 году, поскольку не был убежден, что эта информация кого-то заинтересует и на нее пойдет соответствующая реакция. Кроме того Макар считает, что в этом бы случае существовала бы угроза его жизни. "Если бы пытался опубликовать это раньше, в 2012 году, политическая ситуация была совсем другая. Я 100% пожертвовал бы своей жизнью, и эту запись сегодня мы бы не услышали. Мы бы не открыли глаза на все эти преступления, которые планировались, которые были совершены, в частности, убийство Павла Шеремета".

Однако почему он не обнародовал записи, когда его убили, он так и не сказал. Объяснения Макара вроде того, что в случае публикации пленок в 2016 году он бы не помог этим своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом, не выдерживает критики.

В то же время, напомню, что человек, который владеет информацией о вероятном уголовном преступлении, но не информирует правоохранительные органы, сам подвергается вопросам со стороны правоохранительной системы. Убежден, что это осознали кураторы т. н. «оппозиционера» и недавно Макар изменил риторику – он уже заявляет о том, что в 2012 году якобы проинформировал украинские и российские спецслужбы о подготовке убийства Павла Шеремета.

"В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД", - заявил Макар.

На вопрос, почему украинские спецслужбы не отреагировали на данные о подготовке убийства Шеремета, он ответить не смог. Также он добавил, что получил «пленки» от своих источников в КГБ Беларуси тогда же, когда они и были сделаны. То есть, в 2012 году.

Впрочем белорусском силовику выгоднее было обнародовать соответствующую информацию, чтобы остановить подготовку ликвидации журналиста, поскольку это ломает возможности проведения подобных спецопераций.

Намерения Игоря Макара приехать в Украину и дать показания по делу об убийстве Шеремета является сценарием, что вполне устраивает Российскую Федерацию.

Особенность нынешней ситуации заключается даже не в расследовании дела Шеремета, не в визите и даче экс-силовиком показаний. Речь идет о создании определенного информационного пространства, т. н. «оперативной ситуации», по которой отказ Украины от сотрудничества с Макаром, автоматически демонстрирует незаинтересованность украинской правоохранительной системы в объективном расследовании. В то же время, если белорусский силовик приедет в Украину и даст показания, мы опять же будем вынуждены реагировать на них проведением соответствующих следственных действий.

Кроме того отмечу, что не проведена экспертиза «пленок» по делу Шеремета и не доказана их подлинность. По моему мнению, украинские следователи должны допросить Макара, но в то же время его следует предупредить об уголовной ответственности.

Главное в этой ситуации то, что российские спецслужбы реализуют в украинском информационном пространстве информационно-психологическую спецоперацию, что должна нанести Украине экономический ущерб, а также затруднить политический климат внутри страны и на международной арене. То есть, Кремль пытается создать имидж Украины, как государства-террориста, что не заботится о гражданах своего государства. Ведь Павла Шеремета был убит в Киеве, то есть украинские спецслужбы не предупредили и не предотвратили этот теракт на своей территории.

Соответственно, это уже вопрос к Департаменту защиты национальной государственности СБУ о готовности противостоять подобным информационным операциям российских спецслужб. Они должны объяснить, почему украинские СМИ используются в качестве инструмента для продвижения подобных сценариев спецслужб РФ. К тому же, украинским силовикам следует минимизировать информационно-психологическую операцию российских спецслужб, задачей которой является нанесение вреда экономическим интересам государства Украина.

Напомню, журналист издания "Украинская правда" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года из-за подрыва автомобиля в центре Киева.

В начале 2021 года бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар обнародовал записи, на которых глава Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадим Зайцев обсуждает организацию убийства журналиста Павла Шеремета. Разговор был записан в 2012 году. Макар также добавил некоторые документы оперативной разведки, которую проводило КГБ для выявления всех передвижений Шеремета.

Игорь Макар также высказался о готовности дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушивания руководства белорусского КГБ. Он также сказал, что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года.

Автор Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", специально для Politeka.net.