В прямом эфире телеканала «НАШ» с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным произошел конфуз.

Как передает Replyua.net , дипломат на всю страну заявил, что владеет четырьмя языками, среди которых и французский. Правда, когда ведущая попросила Климкина обратиться к телезрителям на французском языке, в ответ прозвучал отказ. «Ну, конечно, я знаю английский, я знаю немецкий, я знаю испанский и я знаю французский. Я знаю еще несколько языков, например итальянский, но я на нем свободно не говорю», - сказал Климкин.



После этого ведущая эфира попросила экс-главу МИД Украины попрощаться с телезрителями, а также пожелать им хорошего дня на французском языке, однако Климкин отказался, причем для этого он использовал различные предлоги. «Нет, ну слушайте, ну у нас же канал «НАШ». Давайте все-таки спокойно. Потом вы меня поймаете, что еще и латиница будет. Так что всем хорошего дня с классным снегом! А про языки мы поговорим в следующем эфире», - сказал дипломат.



Интересно, что попытка ведущей добиться от бывшего руководителя МИД нескольких слов на испанском языке также оказалась безуспешной. Напомним, что Павел Климкин работал на посту министра иностранных дел Украины с июня 2014 года по май 2019 года при президентстве Порошенко.