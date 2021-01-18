Команда Рідної Країни мониторит «самую успешную со времен Независимости», по оценке предыдущей и нынешней властей, реформу децентрализации.

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

К анализу ситуации с созданием новых районов и ОТГ Киевской и Черкасской областей на днях добавилась и Житомирская область.

Итак, сейчас уже вполне понятно, что разделение на новые районы осуществлялось должностными лицами и чиновниками непрофессионально и волюнтарисски.

Для примера в Житомирской области создано 4 районы, где Бердичевский объединил 2 района, 10 общин и население около 160 тысяч и одновременно Житомирский район с ... 11 бывших районов, 31 ОТГ и населением более 600 тысяч! В Черкасской области несколько сел левобережной части Каневского района присоединили не к соседней Золотоноше, а до дальних правобережных Черкасс…

Подобная ситуация, где вокруг областных центров объединили от 11 до 7 районов с численностью в более 600 тысяч жителей, в то время когда остальные районы объединили по 3-4 района с численностью в 150-200 тысяч, в почти всех областях Центральной Украины.

О создании ОТГ, то к вышеуказанным проблемам добавился и фактор коммерческих интересов местных землевладельцев и политических интересов чиновников. В результате имеем ОТГ из 40-30 поселков и сел, чего нет ни в одной европейской стране, которые рехформаторы указывали как образец.

И самая печальная история-бюджеты ОТГ на 2021 год.

Напомню, что ОТГ переданы все существующие бюджетные обязательства в социальной и гуманитарных сферах, зато есть финансовые возможности увеличены незначительно. Это привело к значительному дефициту бюджетов в большинстве ОТГ-по нашим оценкам от 10 до 60 млн. в каждой большой ото.

Это означает, что руководители ОТГ будут вынуждены сокращать учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта. Они также не будут иметь возможности полностью обеспечить социальные выплаты для всех льготных категорий жителей ОТГ.

Именно поэтому, сейчас необходимо:

- пересмотреть бюджет в части увеличения субвенций для местных бюджетов;

- изменить границы ОТГ и районов с учетом необходимости образования финансово-способных и соответствующих европейской практике общин.

П. С. Вы спросите: при чем здесь Каганович?

Лазарь Каганович родился в Киевщине..

Прославился причастностью к уничтожению украинского села и крестьянства, считая их националистами и опасными для планов построения новой советской страны. Нынешние чиновники, тоже родом из Украины, тоже уничтожают украинское село и крестьянство, как это делал Каганович и большевики!