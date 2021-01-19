Владимир Зеленский ухудшил моральное и материальное состояние армии, которые Украина очень долго нарабатывала.

Такое мнение высказал политик и народный депутат Верховной Рады VIII созыва Дмитрий Линько в эфире канала «Знай 24».

«Сегодня в результате деятельности президента Зеленского моральное и материальное состояние армии ухудшилось. За прошлый год огромное количество запланированных программ не было выполнено, финансирование продолжает урезаться. Даже на демонстрациях 24 августа становится ясно, что не военные стоят на первом месте, а театр, кино и цирк», - считает политик.

Вышесказанное, по мнению Линько, показывает приоритеты и отношение главнокомандующего к армии, что, в свою очередь, демонстрирует врагу нашу слабость.

Большинство экспертов настаивает на дипломатическом решении конфликта на Донбассе с помощью ТКГ и Нормандского формата, которые зашли в тупик.

«Надо откровенно сказать себе и всем, что Минские договоренности не работают и не будут никогда работать. Ни один президент и никакая власть не смогут реализовать политическую часть Минских договоренностей. Мы должны искать другие варианты, предложить, например, Будапештский меморандум. Другой формат переговоров и порядок действий», - резюмировал Дмитрий Линько.

По словам политика, проведение выборов без контроля границы и власти на оккупированных территориях нашими представителями – невозможно.

Напомним, прекращение войны на Донбассе за уходящий год не увенчалось существенным успехом, несмотря на кадровое расширение украинской делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Ранее Politeka сообщала, что в Украине изменили правила пересечения КПВВ из Луганской, Донецкой областей и полуострова Крым во время пандемии.