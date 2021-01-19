Историю "борьбы" "народных избранников" за "справедливые тарифы" описал Николай Томенко на своей странице в сети Facebook
Об этом пишет «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.
Рейтинг обещаний возглавляет Юлия Тимошенко, которая на днях пообещала снизить тарифы втрое, правда и Вадим Рабинович тоже обещал втрое более дешевые тарифы, но во время выборов. ОПЗЖ и Зеленский убеждали ранее, что готовы снизить тарифы минимум вдвое.
Но цинизм ситуации заключается в том, что с ноября 2020 года по 11 января 2021 года практически все народные депутаты молчали как рыбы!
Итак,
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с ноября начались заявления о повышении цены на газ - все молчали;
15 декабря принят бюджет и все точно знали, что тарифы вырастут - "за" бюджет проголосовали "Слуга народа", "Родина", "За будущее", "Доверие", "Наш край";
26 декабря "Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей-тихо;
28 декабря правительство повысило тариф на электроэнергию для населения - никакого реального действия парламентариев;
- 30 декабря НКРЭП повысили тарифы на распределение газа-все снова молчали!
До 11 января руководители ни одной партии не проявили ни одной инициативы против повышения!
11 января начались акции протеста в Украине.
11 января Владимир Зеленский вернулся из Буковеля в Киев и заговорил о возможности снижения тарифов.
13 января все СМИ разместили заявление офиса Президента "По инициативе Президента тарифы для населения будут снижены".
С 14 января ВСЕ досрочных партии и группы заявили о принципиальную и непримиримую требование снизить тарифы или увеличить средства на субсидии, а ЕС начала требовать проведения внеочередного заседания ВР, правда сбор подписей так и не начала.
На практике:
в Верховной Раде с 4 января до сегодня, когда депутаты должны были работать в комитетах, комиссиях, фракциях, группах произошло одно частичное заседание фракции, 2 онлайн-заседания Комитетов, 1 офлайн заседание без кворума. (Напомню, что в ВР 23 комитета, 5 фракций, 2 группы и несколько временных комиссий)
Для примера, в Киевсовете за этот же период не состоялось ни одного заседания комиссий или фракций!
Почему?
Потому что с конца декабря до 11-14 января абсолютное большинство руководителей парламентских партий власти и оппозиции отдыхали на зарубежных курортах от Занзибара, Мексики и до Галапагосов!
А вы еще верите в "непримиримую и принципиальную бортьбу" "народных" депутатов за "честные и справедливые тарифы"!
П. С. было бы справедливо не выплачивать зарплату тем депутатам, которые незаконно объявили себе в январе новогодне-рождественские каникулы.
Напомню также, что расходы на содержание ВР в 2021 увеличен на 528 миллионов по сравнению с 2020 и составляют 2 миллиарда 530 миллионов 740,7 гривен.