Несколько дней назад парламентский комитет по вопросам правовой политики одобрил законопроект, ранее выдвинутый президентом Владимиром Зеленским. Суть его в том, что число депутатов украинского парламента должно быть сокращено с 450 человек до 300.

Чем вызвана такая инициатива и к чему она может привести – рассуждает в программе «НеДобрый Вечер» Игорь Лесев.

«В Украине к народным депутатам относятся… ну давайте прямо – без симпатии. В народном сознании депутат – это буржуин, который живет не по доходам. Вкусно жрет, сладко спит, а вся его работа – это только шатания по телеэфирам. Во многом наши депутаты сами соответствуют такому образу. А потому, когда их предлагают сократить – народная молва всегда за такие инициативы. Но, друзья, нам нужно с вами уметь отделять эмоции от функционала», - говорит он.

Да, украинский парламент – собрание фриков. Но он ещё и издаёт законы, без которых общество существовать не может.

Здесь важна и доступность места в парламенте. Сейчас там немного людей «с улицы», но они есть. Если же число депутатов сократится в полтора раза – простому человеку станет легче туда попасть или труднее?

«Представьте, сколько среди этих депутатов уже сейчас долларовых миллионеров. А когда их станет 300, сами подумайте, процент миллионеров среди них сократится?», - задаёт Лесев риторический вопрос.

Другой аргумент – дороговизна содержания Верховной Рады. Вот только на нынешний год на неё отпущено два с половиной миллиарда гривен. При этом глава наблюдательного совета «Нафтогаза» Андрей Коболев единоразово получил из бюджета премию в 700 миллионов гривен. Четыре такие премии – и можно год содержать парламент со всем штатом. А ведь Коболев не один такой, и набсоветы с астрономическими зарплатами и премиями существуют не только в «Нафтогазе».

Поэтому сокращение числа депутатов если и даст эффект, то вряд ли положительный.

Ранее Игорь Лесев возмутился тем, как украинскую молодёжь лишают доступа к образованию.

Также он отметил, что наших граждан государство ставит перед выбором: либо купить себе еды, либо оплатить коммуналку.