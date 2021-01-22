Назвать нынешнее экономическое положение Украины блестящим значило бы погрешить против истины. Но почему сейчас нашу страну настигла эпоха бедности?

На этот вопрос в эфире «Знай24» отвечает бывший министр социальной политики Андрей Рева.

«Когда люди объявляют, что 21 апреля 2019 года эпоха бедности закончилась – то это не была простая фраза, они реально в это верили. И когда я в том же декабре встретился с госпожой Третьяковой, главой парламентского комитета по социальной политике, то она сформулировала новый подход к такой политике. Ведь это политика доходов граждан. Есть люди, которые работают – у них должна расти зарплата. У пенсионеров должны расти пенсии. У тех и у других должны увеличиваться возможности», - говорит Рева.

Для тех, кто не попадает ни в ту, ни в другую категорию, по его мнению, должны быть программы социальной поддержки, чтобы они чувствовали себя полноправными гражданами.

Рева подчеркнул, что проблема бедности есть в любой стране, в том числе в США. Просто разные масштабы. Да, конечно, нам бы их проблемы – но они есть везде.

Их решают через разные программы: медицинские, социальные, образовательные. Суть в том, чтобы люди с социального дна могли интегрироваться в общество.

Но Третьякова сформулировала совсем другой принцип: «Наша социальная политика – путы на ногах экономики, которые мешают ей взлететь». По её мнению, бедность порождает бедность. У бедных родителей дети некачественные, следовательно, их нужно стерилизовать, чтобы не размножались. Это, конечно, добрее, чем в варианте Гитлера: газовые камеры не нужны, «унтерменшей» достаточно стерилизовать.

«В своё время в группе советников при премьер-министре у нас был Лешек Бальцерович. Его в Польше ненавидят – но признают его заслуги в проведении реформ. Он мне однажды сказал: «Вы странные люди. Вы считаете, что европейским тарифам должны соответствовать европейские зарплаты и пенсии – но почему вы показываете на современную Польшу? Вернитесь в 1989 год. Выбор простой: бороться с тарифами или с бедностью. Мы выбрали второе»», - резюмировал Андрей Рева.

Ранее Politeka сообщала о росте дефицита Пенсионного фонда.

Кроме того, Politeka указывала на недостаточность пенсий.