27 октября 2020 Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование. На следующий день НАПК во исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру деклараций. Вскоре Агентство возобновило доступ к декларациям, однако второй раз начинать уже закрытые дела нельзя.

Об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Ковальчук в эфире «Знай24».

«Мы имеем с вами позорную историю с решением Конституционного Суда, который отправил в помойку сотни дел. Над ними работали сотни, тысячи специалистов из антикоррупционных правоохранительных органов. И которые, к сожалению, не попали в Антикоррупционный суда из-за этого решения. И мало кто ведет коммуникацию с обществом через СМИ, что это решение привело к тому, что все эти вещи ушли навсегда в архив. То есть, второй раз по этому делу, которое уже ушло в архив, начинать нельзя», - сказал он.

По словам нардепа, там были «огромные суммы, были громкие фамилии, громкие дела». Однако Ковальчук отказался называть фамилии и суммы, которые фигурировали в закрытых делах.

«То, что проголосовали за это «Оппозиционная платформа – За жизнь» вместе с «За Майбутнє», надо объяснять людям, кому выгодно, чтобы произошел кризис КСУ», - считает политик.

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