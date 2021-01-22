Коррупция стала проблемой для Украины не сегодня и не вчера. Как бы с ней ни боролись, это приводит лишь к тому, что борцы против коррупционеров пополняют их ряды
Ситуацию на канале «Знай 24» комментирует депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Ковальчук.
«Я бы очень хотел, чтобы коррупционеров хватали и сажали. Ведь уже которая весна приходит – а до сих пор не сажают. Я надеюсь, что будут громкие дела – или даже не громкие, но процесс хотя бы начнётся. Я не знаю, какие законы сейчас нужно написать, чтобы за коррупцию начали сажать», - говорит он.
По его словам, народ сейчас постоянно спрашивает депутатов: когда же начнут сажать? Когда будет реальная борьба с коррупцией? Будет скоро – обещает Ковальчук.
Он отметил: то, что зависит от «слуг народа», уже сделано и проголосовано. Не создавать же новые антикоррупционные органы, которых и так хватает.
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«Как ведёт себя Верховная Рада? Когда Конституционный суд отменил полномочия НАПК, не прошло недели, как всё было проголосовано. Сейчас наша с коллегами задача – понимая, что недовольство среди украинцев может расти из-за неэффективной борьбы с коррупцией, поддавать жару в этом деле и задавать вопросы антикоррупционным органам», - отмечает политик.
Он посетовал, что антикоррупционная система утратила способность доводить дела до конца. Причём речь идёт о сотнях дел. Обычной бывает ситуация, когда какое-то дело ведётся два года, а после решения Конституционного суда отправляется в архив.
Как сообщает Politeka, ранее Ковальчук рассказывал, кому выгоден кризис вокруг Конституционного суда.
Возле здания Офиса президента прошла массовая акции протеста против коррупции.