Коррупция стала проблемой для Украины не сегодня и не вчера. Как бы с ней ни боролись, это приводит лишь к тому, что борцы против коррупционеров пополняют их ряды

Ситуацию на канале «Знай 24» комментирует депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Ковальчук.

«Я бы очень хотел, чтобы коррупционеров хватали и сажали. Ведь уже которая весна приходит – а до сих пор не сажают. Я надеюсь, что будут громкие дела – или даже не громкие, но процесс хотя бы начнётся. Я не знаю, какие законы сейчас нужно написать, чтобы за коррупцию начали сажать», - говорит он.

По его словам, народ сейчас постоянно спрашивает депутатов: когда же начнут сажать? Когда будет реальная борьба с коррупцией? Будет скоро – обещает Ковальчук.

«Как ведёт себя Верховная Рада? Когда Конституционный суд отменил полномочия НАПК, не прошло недели, как всё было проголосовано. Сейчас наша с коллегами задача – понимая, что недовольство среди украинцев может расти из-за неэффективной борьбы с коррупцией, поддавать жару в этом деле и задавать вопросы антикоррупционным органам», - отмечает политик.

Он посетовал, что антикоррупционная система утратила способность доводить дела до конца. Причём речь идёт о сотнях дел. Обычной бывает ситуация, когда какое-то дело ведётся два года, а после решения Конституционного суда отправляется в архив.

Как сообщает Politeka, ранее Ковальчук рассказывал, кому выгоден кризис вокруг Конституционного суда.