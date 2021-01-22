Народный депутат от партии «Слуга народа» Галина Третьякова начала борьбу против сексизма в украинском обществе.
Своё мнение об этом в программе «НеДобрый Вечер» высказывает Игорь Лесев.
Он напомнил, что автор законопроекта против сексизма сослались на 24-ю статью Конституции Украины, которая запрещает дискриминацию по любому признаку, включая и пол, и язык.
«У вас же 16 января вступил в силу языковой закон. И это не закон в защиту украинского языка. Это расистский дискриминационный закон против русскоязычных граждан Украины. По этому закону русскоязычным запрещено абсолютно все. По этому закону украинцев собираются штрафовать за использование своего родного языка в публичной сфере. Это чистой воды сегрегация, апартеид и расизм», - возмущается Лесев.
Он также остановился на личности самой Галины Третьяковой, напомнив, что она известна своим социальным расизмом. В частности, Третьякова утверждала, что в бедных семьях рождаются дети «низкого качества», а должников по коммуналке призывала выселять из квартир.
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«Украина Зеленского – это страна бедных людей. У многих из вас в нычке лежит тысяча долларов? Нет, тысяча долларов не делает вас богатым. Но если у вас нет хотя бы тысячи – вы натуральный бедняк. А значит, таких Третьякова ненавидит», - говорит ведущий.
По его словам, если инициатива Третьяковой и её единомышленников получит развитие, в Украине станет невозможно называть кого-либо мужчиной или женщиной – вдруг эти слова кого-то оскорбляют. Уступить женщине место или открыть перед ней дверь – это будет считаться проявлениями сексизма.
Ранее Лесев высказывал своё мнение о сокращении состава Верховной Рады.
Также он возмущался тем, что молодёжь лишают доступа к образованию.