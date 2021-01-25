Предварительный анализ работы Луганской областной военно-гражданской администрации указывает на то, что в течении 3 месяцев между лесными пожарами в Луганской области, не было осуществлено никаких действий для предотвращения пожаров в будущем.

Такой вывод опубликовал народный депутат группы «Довира» Сергей Вельможный, который вошёл в руководство Временной следственной комиссии по расследованию трагедии.

Вельможный также указал, что руководство области препятствует работе комиссии, и не является на заседание, несмотря на многочисленные приглашения.

«Наша временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию фактов пожаров провела уже 3 заседания, 1 из которых проходило в городе Северодонецк. На эти заседания были приглашены представители правоохранительных органов и руководитель областной администрации Сергей Гайдай. Гайдай отказался отвечать на вопросы и покинул заседание. Глава ВЦА был повторно приглашён на заседания Комиссии, куда он не явился. Этот поступок подчёркивает нежелание руководителя организовать работу в сфере гражданской защиты населения, а также его отношения к проблемам пострадавших людей», - рассказал депутат в своей видеообращении на Facebook.

Народный депутат Украины добавил, что независимо от действий местной власти, Временная следственная комиссия добилась выплаты компенсации 43 семьям пострадавших во время лесных пожаров общей суммой более 12 миллионов гривен.

Народный депутат Сергей Шахов, что будет пристально наблюдать за работой Комиссии, поскольку областная ВЦА любыми способами саботирует её работу.

«25 января в 13:00 состоится следующее заседание ВСК, на которое приглашены представители ДСНС, правоохранители и глава ВЦА Гайдай, который предварительно сообщил, что не явится. С целью обеспечения его явки, Комиссия обратилась к Премьер-министру Украины и Офис Президента», - отметил парламентарий.