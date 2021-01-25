Новая власть должна взять на себя политическую ответственность. Надо осознавать, что реформы – это не всегда популярные меры, и в них нельзя опираться на рейтинги и соцопросы.

Такое мнение высказал политический эксперт, председатель фракции «Радикальной партии Олега Ляшко» в Житомире Сергей Крамаренко в эфире «Знай24».

Он привел пример местного самоуправления, где была допущена огромная ошибка.

«В Украине построена так называемая трехуровневая система самоуправления. Базовая единица – это объединенная территориальная община (ОТГ), следующий уровень – районные советы, третий – областные советы. Я вам откровенно скажу, что второй уровень – районные советы – не наделены никакими влиятельными полномочиями», - констатирует Крамаренко.

По его словам, районные советы выполняют формальные функции.

«Они сейчас попринимали бюджеты. Бюджет района, например, своей площадью как пол государства Израиль, – 300 тысяч гривен. Средства в госбюджете предусмотрены на зарплаты для аппарата этих районов. Они остались только потому, что государство не смогло принять решение о ликвидации районов. Это половинчатое решение создало проблему в местном самоуправлении», – подытожил эксперт.

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