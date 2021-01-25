Новая власть не борется с коррупцией. Новая власть перекладывает все проблемы – экономические, медицинские, тарифные – на плечи населения, потому что так ей проще. А страной управляют и внутренние, и внешние правители, поэтому эту власть не уважают и с ней по-настоящему не считаются.

Об этом рассказывает журналист Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для «Знай.ua».

У нас люди ждут от президента решения всех проблем и сразу. Поэтому примерно через полгода каждый президент становится плохим. И президенты тоже считают, что народ капризный, много хочет. Зеленский не исключение. Он и его команда пришли во власть и думали все так легко, ведь они обсмеивали предыдущие власти и думали, что все знают и все понимают. Зеленский думал, что он придет и будет ему президентский успех, но не все так просто. Команда у него оказалась не очень. «Кварталовцы» – люди не глупые, привыкшие к обеспеченной жизни, но не привыкшие к общественному служению. Они не собираются менять старых привычек, наоборот – власть для них как вспомогательный атрибут решить многие вопросы.

Так в обычной жизни артист спокойно ездит на хорошей Тойоте, но в гастрольном райдере требует лимузин. Вот и теперь, во власти он требует другие возможности, не те, что в обычной жизни. «Порешать для своих» этим людям куда актуальнее, чем поступить по закону. Свои дела, связи и контакты куда важнее морально-этических норм. Выбор между личным и общественным вообще не стоит, потому что публика должна быть довольна, что артисты выходят на сцену и произносят правильные слова, а что они творят в гримерке после концерта – публики не касается.

Вот и имеем президента такого поверхностного окружения, которое думает только о себе, но есть и другие – представители олигархата, которые по полной используют ситуацию в своих интересах. А также циничные прагматики, которым власть нужна для карьеры и обогащения, как и при всех предыдущих президентах. Плюс просто случайные безмозглые люди.

Новая власть сотрудничает с олигархами, получая деньги на содержание своих структур и отпиливая от этих сумм на содержание себя любимых. Новая власть не борется с коррупцией. Она перекладывает все проблемы – экономические, медицинские, тарифные – на плечи населения, потому что так ей проще. А управление страной? Ею управляют другие – и внутренние, и внешние правители, поэтому эту власть не уважают и с ней по-настоящему не считаются.

Так что не удивительно, что тарифы поднимают, а потом под давлением людей немного снижают. Страх протестов – вот чего боялись все власти, и особенно эта власть. Протесты пошли по всей стране. А Зеленский очень боится протестов. А еще «слуги народа» стали неуправляемые. Отсюда становится понятным его постоянный шантаж депутатов роспуском Верховной Рады или сокращением его состава. С другой стороны, в Офисе президента прекрасно понимают, что вне своего желания Зеленский со своим рейтингом быстро катится по пути Ющенко, который сумел остановиться только на 5% доверия и поддержки. Поэтому, пока у него 20% рейтинга доверия, ему надо решаться либо на роспуск Верховной Рады, либо на досрочные президентские выборы, чтобы восстановить свой рейтинг.

Деньги в бюджете заканчиваются, нужно что-то делать. Планов развития страны у нынешней власти нет, что же теперь обещать людям?

Определитесь, что же будет дальше. Все как-то хаотично. Нет ни планов, ни стратегий. А умные и знающие люди не хотят идти во власть при таком президенте и таком правительстве. Что будет дальше?

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