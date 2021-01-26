Минувшей осенью в стране прошли местные выборы, и сейчас с тех пор уже миновало достаточно времени, чтобы трезво оценить, как изменилась картина в целом
В программе «Что было дальше» ситуацию комментирует известный экономист Александр Охрименко.
«Зеленский фактически отдал власть местным элитам. По большому счёту, кто выиграл на этих выборах? Однозначно – местные элиты. Конечно, если посчитать число депутатов, там окажется, что и партия «Слуга народа» сколько-то набрала, и ОПЗЖ. Но кто стал мэрами, кто стал секретарями? Это всё местные фигуры», - говорит аналитик.
Получается, что Зеленский отдал власть на местах «местным царькам». Хороши они или плохи, но он им её отдал. Зачем он это сделал? Об этом, по мнению Охрименко, можно спросить только его самого. Но Зеленский не отдал бы власть, если бы не хотел её отдать.
«Возможно, с чисто политической точки зрения это и хорошо. Но с экономической точки зрения всё обстоит иначе. Хорошо, ты уступил власть «местным царькам». Но тогда у тебя должен быть сильный Кабинет министров, который способен поставить этих «царьков» на место. Вот так это делается. Но сейчас такого Кабмина нет», - говорит Охрименко.
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Экономический ущерб он видит в том, что местные элиты, которые на этих выборах сохранили или получили власть, препятствуют развитию бизнеса и притоку в Украину иностранных инвестиций.
Ранее, как сообщала Politeka, Александр Охрименко посоветовал украинцам не ждать европейских пенсий – их не будет.
Также этот эксперт допускал вероятность роста курса доллара после завершения локдауна.