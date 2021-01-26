Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий призвал не верить Телеграм-каналам.

Об этом он заявил в эфире «Романенко Беседы».

Чиновник опровергнул слухи о своей отставке, которые распространяют Телеграм-каналы.

«Таких обсуждений нет. Работаем», - коротко сказал министр.

Также Криклий рассказал о недавнем инциденте в Казахстане, когда пророссийские СМИ обвинили его в просроченном и даже поддельном тесте на коронавирус. Он отметил, что эти слухи запустил Телеграм-канал «Крокодил».

«Как только я поехал в Казахстан, начал какой-то русский след невидимой тенью идти, и постоянно какую-то «зраду» начали писать, особенно пророссийская группа телеканалов и медиаресурсов. Не говорю, что это рука Кремля, но где-то в том направлении.

На самом деле, было ничего. Потому что справку на коронавирус я делал традиционно в Украине. Тем более сейчас это можно вообще в аэропорту «Борисполь» сделать. Была запланирована встреча с их премьер-министром, потом она перенеслась. В результате планировали это все провести в последний день отъезда, но встреча не состоялась по каким-то причинам. И вот начали разгонять волну, что это из-за того, что справка была уже устаревшая, что она не подходила и так далее. Никаких зрад, мы очень эффективно поработали», - заявил он.

Министр связывает такую травлю со стороны пророссийских СМИ с проектом «Шелковый путь».

«У нас есть важный проект, почему я считаю, что где-то рука Кремля присутствовала, потому что транзит раньше был через Россию, а сейчас мы делаем в обход России «Шелковый путь», и Казахстан – важная стратегическая страна, через которую проходит часть транзита», - заключил Криклий.

Ранее нардеп Михаил Цымбалюк заявил, что отставка правительства – вполне возможный вариант.

Напомним, Politeka сообщала, что «Укрзализныця» смогла продать большую партию вагоноотправлений по цене, превышающей рыночную.