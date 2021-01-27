Николай Томенко рассказал, как Зеленский построил Украину своей мечты»

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.

"Я расскажу вам об Украине своей мечты", - такими словами начиналась программа кандидата в президенты от народа Владимира Зеленского.

Народ искренне поверил этому, даже поверило много известных политиков, которые в его глазах увидели честное желание творить новую страну мечты!

И надо признать, что ни одному Президенту Украины этого не удавалось сделать так быстро.

Зеленский получает удовольствие от своего президентства.

Все его друзья по шоу-бизнесу и друзья его друзей по шоу-бизнесу при должностях и у бюджета.

И самое страшное, что им это безумно нравится. Более того, они искренне верят, что будут успешными чиновниками, министрами, а после Зеленского еще и президентами.

Но возникла одна небольшая проблема - проблема с украинским народом, который надеялся, что ЗЕ-команда будет строить Украину мечты для него, а не для себя и своих друзей!

Попутно замечу, что есть у украинского народа есть такая традиция:

во время выборов, особенно президентских, становиться мечтателями.

А потом после выборов обвинять преступную власть, которую они избрали, в циничном обмане и разрушении сказки о " стране грез»

Май 2019 года - за Зеленского проголосовало 73,22%!

Январь 2021 года-страна Президента Зеленского неправильная, убеждены уже 74,3%.

Особенно поражает прозрение в некоторых регионах, где обожествление будущего народного президента превратилось в презрение и ненависть.

Такая электоральная революция в головах» людей за более чем полтора года у власти - это мировоззренческий антирекорд за всю историю функционирования Института президентства в Украине.

И вот главный вопрос дня:

Какую очередную «Страну грез» олигархи, их медиа и зарубежные партнеры начнут «продавать» нации мечтателей😢

А может наконец попробуем сами сбывать настоящую Украину мечты на своей земле и в нашем собственном доме