Недавно президент Украины Владимир Зеленский отпраздновал своё 43-летие, и Игорь Лесев в программе «НеДобрый Вечер» поздравил его.

«Я тебя люблю за посадки ворья! Ты обещал и ты сделал. Видно же, что не лох.

У нас мотают сроки все это ворье времен Порошенко вместе с сами Порошенко. Сидит Свинарчук, сидит Пашинский, сидит Парубий. Сидит Гонтарева. Да, в Лондоне сидит, но сидит же. Все что разворовано и украдено – вернули в закрома родины», - с сарказмом отмечает ведущий.

Также он отмечает конец эпохи бедности, приводя в свидетели Кирилла Тимошенко, Андрея Коболева, Игоря Смилянского и Сергея Лещенко.

Лесев отмечает и другие заслуги президента: то, что он не позволил монополистам драть с украинцев семь шкур за коммуналку, и избавил Украину от внешнего управления.

«Наши министры не бегают на ковер к иностранным послам. И иностранные послы не проводят селекторные совещания с мэрами украинских городов. Нам не указывают, где покупать вакцину, кому продавать завод, у кого брать программное обеспечение. И спасибо, что ты ликвидировал набсоветы», - продолжает Игорь Лесев.

Кроме того, он поставил в заслугу Зеленскому языковый закон. Да, при Порошенко граждан страны хотели штрафовать за то, что они говорят на своём родном языке – но ведь Зеленский этого не допустил.

«Мы знаем, как здесь можно заработать честно деньги. Мы уверены, что завтра будет лучше, чем сегодня. А сегодня каждый раз лучше, чем вчера.

И мы в Украине Зеленского видим будущее наших детей. Спасибо тебе за все это, Вова», - заканчивает Игорь Лесев своё поздравление.

Ранее, как сообщает Политека, он прокомментировал инициативу нардепа Галины Третьяковой по борьбе с сексизмом.

Также Лесев высказался по поводу сокращения численности Верховной Рады на треть.