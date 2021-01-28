На сайте президента Украины сообщили, что в этом году начнется «всеобъемлющий пересмотр» Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Об этом политолог Руслан Бизяев рассказал в своем новом блоге на YouTube.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом – это объемный документ, включающий 486 пунктов и занимающий более 120 страниц, не считая нескольких десятков приложений. Оно охватывает все стороны взаимодействия, начиная от глобальных вопросов политического, экономического и финансового сотрудничества и заканчивая нюансами организации почтовых служб и туризма.

Четкие сроки действия Соглашения не установлены. Однако в нем есть пункт о том, что Соглашение может пересматриваться каждые пять лет.

Оно было подписано и ратифицировано Украиной в 2014 году. Однако с ратификацией всеми европейскими странами возникла задержка. Поэтому было решено, что Соглашение временно начнет действовать с 1 января 2016 года, а полностью оно вступило в силу с 1 сентября 2017-го.

Таким образом, 1 января 2021 года исполнилось 5 лет с момента временного действия Соглашения. И, можно сказать, появились формальные основания для пересмотра этого документа.

Украина уже давно заводила речь о необходимости модернизации этого документа, который, в частности, определяет квоты, тарифы и прочие условия торговли со странами Евросоюза. Еще в начале 2020 года тогдашний премьер Алексей Гончарук говорил о том, что Украина начинает подготовительную работу, чтобы в 2021 году выйти на подписание обновленного Соглашения.

В первую очередь актуализировать предполагалось торговую часть Соглашения. Украина считает выделенные торговые квоты недостаточными. Некоторые из них исчерпываются уже за первую неделю каждого нового года. В частности, это касается ряда квот на сельскохозяйственную продукцию.

Инициируя пересмотр соглашения, Украина рассчитывает на еще большую либерализацию условий функционирования зоны свободной торговли с ЕС (договоренности предусматривают, что она будет создаваться постепенно на протяжении 10 лет). В частности, Украина хотела бы видеть в следующей редакции Соглашения, кроме расширения квот, уменьшение ввозных пошлин на многие товары и упрощение процедуры перевозки товаров через границу.

Как одна из составляющих зоны свободной торговли рассматривается и «промышленный безвиз» – система, при которой произведенные в Украине товары смогут попадать на рынки ЕС без всяких дополнительных сертификаций, разрешений и пр.

Но в письме от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на имя президента Украины Владимира Зеленского акцентируется внимание не на квотах и не на промышленном безвизе. Руководители институций ЕС отмечают, что планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности:

в цифровой сфере;

в области авиасообщения (планируется подписание Соглашение о совместном авиационной пространстве);

в сфере экологии.

При этом упоминается также, что «начата работа оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции».

С цифровой сферой и авиасообщением все более-менее понятно. А вот «сфера экологии» понятие достаточно растяжимое и на первый взгляд безобидное. Но только на первый взгляд.

Напомним, ЕВА настаивает на необходимости привлечения бизнеса к разработке документов по внедрению европейского зеленого курса в Украине.

Ранее Politeka сообщала, что профсоюзы призвали пересмотреть государственную политику в энергетическом секторе.