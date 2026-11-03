Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 4 по 10 листопада обіцяє подальше похолодання: максимум удень становитиме лише +12°, мінімум +7°, а опадів синоптики не прогнозують жодного дня.

Попередній прогноз погоди для Одещини вже попереджав про похолодання, і цього тижня, з 4 по 10 листопада, синоптики підтверджують: тепла не буде, а максимум удень становитиме лише +12°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня в Одеській області денна температура коливатиметься від +7° до +12°, а нічна — від +3° до +10°.

У середу, 4 листопада, вдень очікується +12°, вночі +10°, небо буде хмарним із проясненнями, опадів не прогнозують.

У четвер, 5 листопада, повітря прогріється лише до +8° вдень, вночі похолодає до +6°, хмарність мінлива, без опадів.

У п’ятницю, 6 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +10°, вночі опустяться до +6°, хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У суботу, 7 листопада, температура утримається на позначці +7° вдень — це найхолодніший день тижня, вночі +5°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 8 листопада, вдень +9°, а вночі похолодає до +3° — це найхолодніша ніч тижня, небо буде малохмарним, без опадів.

У понеділок, 9 листопада, вдень +9°, вночі +5°, хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 10 листопада, вдень +8°, вночі +8°, хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 4 листопада, з температурою +12° вдень, а найхолоднішим — субота, 7 листопада, коли повітря прогріється лише до +7°. Перепад температур за тиждень сягне 5°, при цьому опадів синоптики не прогнозують жодного дня.

Через поступове похолодання одеситам варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. Попри відсутність опадів, вранці та ввечері температура повітря буде відчутно нижчою, тож варто подбати про теплий одяг заздалегідь.

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