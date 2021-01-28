Президент США Джо Байден провёл со своим российским коллегой Владимиром Путиным телефонный разговор, в котором обсудил ряд вопросов, в том числе и урегулирование ситуации на Донбассе.
Эту новость в программе «А как на самом деле?» комментирует Мирослава Бобровская.
«Не кажется, ли странным, что Украину обсуждают без самой Украины? Все, нас уже даже никто не спрашивает? Некоторые телеграм-каналы с радостью пишут: источник, близкий к посольству США, заявил о наращивании американской помощи. Прекрасно. Тогда почему Байден не сказал это лично Зеленскому? Почему Путину сказал, а Зеленскому нет? Выходит, что Байдену было гораздо важнее пообщаться с Путиным, чем с Зеленским?», - спрашивает она.
Бобровская напомнила, что и Трамп в своё время говорил примерно то же. А Обама уделял Украине очень много внимания. Но её не слишком помогло ни то, ни другое.
А Байден 25 января даже не поздравил Зеленского с днём рождения – как и Меркель, и Макрон. Впрочем, нашего президента поздравил Си Цзиньпин и лидеры ещё нескольких стран.
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«Хороший президент не нужен Байдену, Меркель и Макрону! Им нужен президент с характером, которого они будут бояться, а не который будет перед ними заигрывать. Если мы сами не сделаем Украину, ее никто за нас не построит. Разворовать – да, использовать – да! Но не развивать», - говорит Бобровская.
Она также выразила недоумение по поводу ситуации с вакциной против коронавируса. Почему сперва Зеленский заверяет, что США и Великобритания помогут нам с этим препаратом, а потом вдруг обращается за помощью к Германии? Какие есть основания считать, что вообще кто-то захочет помогать Украине?
«Хочу пожелать, чтобы наконец-то закончилась история, в которой, пока взрослые дяди общаются, президент Украины постит фотографии», - заключает ведущая.
Ранее, как сообщает Politeka, Бобровская прокомментировала недавнюю трагедию в Харькове.
Кроме того, она рассказала о подробностях карьеры Арсения Яценюка.