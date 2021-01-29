25 января послы стран «большой семёрки» в Украине опубликовали рекомендации по поводу судебной реформы в нашей стране. Согласно этому проекту, высшие органы правосудия должны оказаться под внешним контролем.

Ситуацию в программе «НеДобрый Вечер» комментирует Игорь Лесев.

«Почему Украина не вторая Франция и даже не первый Габон? Потому что, когда послы в суверенной стране публикуют нечто подобное – их тут же вызывают в МИД на ковер. То, что у президента Украины и Конституционного Суда есть какие-то срачи между собой – это наше с вами внутреннее дело. Мы с вами формируем систему власти в Украине. А весь мир принимает или не принимает то, что мы здесь делаем. В суверенной стране никогда подобная писулька от послов появиться не может», - говорит он.

Лесев возмущён не только самим фактом указаний от послов, но и их содержанием. Там предложено, например, урезать полномочия КСУ и затруднить его работу, увеличив требуемый кворум. Кандидатуры самих судей нужно согласовывать с международными партнёрами. Под внешний контроль предлагают поставить и Высший совет правосудия, и Высшую квалификационную комиссию.

«Эта писулька не о судебной реформе, ничего подобного. Эта писулька о том, твари мы дрожащие или право имеем? В моем представлении независимость – это суверенитет народа над принятием всех решений. Удачные, дебильные, какие угодно – но это наши с вами решения. А Зеленский рассказывает нам о строительстве дорог, но пока у него ускоренными темпами получается только бордель», - заключает ведущий.

Ранее, как сообщала Политека, Игорь Лесев в оригинальной манере поздравил президента Владимира Зеленского с днём рождения.

Также он коснулся кампании по борьбе с сексизмом, которую затеяла группа нардепов во главе с Галиной Третьяковой.