Общественная организация «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина продолжает информационные нападки на судей Высшего антикоррупционного суда с целью их дискредитации
Об этом сообщает издание «Закон и бизнес» со ссылкой на телеграм-канал ассоциации.
Издание отмечает, что общественную ассоциацию Шабунина не устроило решение, которым ВАКС оставил в силе виправдовуваний приговор Заводского райсуда Запорожья экс-руководителю Запорожского титаномагниевого комбината Владимиру Сиваку , которого обвиняли в растрате 492 млн грн госпредприятия.
"Честно говоря, мы очень обеспокоены таким решением. Суд по меньшей мере мог отправить дело на новое рассмотрение в первой инстанции, но уже в первой инстанции. Зато судьи просто оставили в силе «оправдос», который запорожские судьи приняли с вопиющими нарушениями», - говорится в сообщении, где перечисляются фамилии коллегии судей ВАКС.
В приговоре запорожского суда юристы ЦПК Шабунина вроде бы нашли «немало грубых нарушений», так что «с нетерпением» ждут полного текста решения ВАКС, «чтобы разобраться, что же произошло».
74-летняя мама Королевой тряхнула стариной в платье с экстра-декольте, Тарзану с тещей повезло: "Я суперзвезда!"
Винник выдал правду об отношениях между Кароль, Дорофеевой и Монатиком на "Голос країни": "Есть что рассказать"
"Танцующий миллионер" с молодой невестой показали дочку с врожденной патологией: "Теперь я понимаю все, что..."
"Беременная" Осадчая засветила свой роскошный дом по соседству с Каменских и Потапом: "Бассейн, терраса и...."
Остановилось сердце легендарной актрисы, на ее фильмах выросли поколения: "Ее будет не хватать"
Ранее, ГПК Шабунина атаковало судей ВАКС по делу «Роттердам+», которые приняли признали законным закрытие дела и подтвердили обоснованность действий прокуроров. Тогда активисты прибегли к оскорблениям и прямым угрозам в адрес судей.