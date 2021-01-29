Общественная организация «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина продолжает информационные нападки на судей Высшего антикоррупционного суда с целью их дискредитации

Об этом сообщает издание «Закон и бизнес» со ссылкой на телеграм-канал ассоциации.

Издание отмечает, что общественную ассоциацию Шабунина не устроило решение, которым ВАКС оставил в силе виправдовуваний приговор Заводского райсуда Запорожья экс-руководителю Запорожского титаномагниевого комбината Владимиру Сиваку , которого обвиняли в растрате 492 млн грн госпредприятия.

"Честно говоря, мы очень обеспокоены таким решением. Суд по меньшей мере мог отправить дело на новое рассмотрение в первой инстанции, но уже в первой инстанции. Зато судьи просто оставили в силе «оправдос», который запорожские судьи приняли с вопиющими нарушениями», - говорится в сообщении, где перечисляются фамилии коллегии судей ВАКС.

В приговоре запорожского суда юристы ЦПК Шабунина вроде бы нашли «немало грубых нарушений», так что «с нетерпением» ждут полного текста решения ВАКС, «чтобы разобраться, что же произошло».

Ранее, ГПК Шабунина атаковало судей ВАКС по делу «Роттердам+», которые приняли признали законным закрытие дела и подтвердили обоснованность действий прокуроров. Тогда активисты прибегли к оскорблениям и прямым угрозам в адрес судей.