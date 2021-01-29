Рейтинг Владимира Зеленского снижается такими темпами, что сейчас говорить о втором сроке для него было бы чрезмерным оптимизмом. Но кто виноват в этом?

Своими соображениями в программе «НеДобрый Вечер» делится Игорь Лесев.

«Вове так понравилась его новая роль, что он уже мечтает о втором сроке. И это еще не получив первого. И Вова сейчас очень обеспокоен. Каждое утро он просыпается и начинает следить за своим рейтингом… И вот Вова убежден, что рейтинг у него такой из-за человека со взглядом Шмыгаля. И вот тут Вова-Трубач одновременно и прав, и не прав», - говорит ведущий.

Конечно, отмечает он, при таком премьере, как Шмыгаль, рейтинг больше и не будет. Сейчас ведь нет кабинета Шмыгаля, как раньше не было кабинета Гончарука. Ни тот, ни другой не побеждали на парламентских выборах и не формировали коалицию. Это Зеленский вытащил их из небытия, и эти кабинеты – его. Так с кого же спрашивать за их работу?

Но рейтинг президента тянут вниз не только такие люди, как Шмыгаль, но и такие, как Витренко, который возглавил Минэнерго опять-таки с подачи Зеленского.

«Вот просто подумайте. Чувачелло идет в министры, и одновременно судится, чтобы ему государство Украина выплатила 4 миллиона долларов. Это как если бы Иванисов подал в суд на изнасилованную девушку за то, что она испортила ему политическую карьеру…

… Куча квартир в Киеве, у детишек хата на 300 квадратов в Германии. На банковском счету 900 тысяч гривен и почти 3 ляма долларов. Владелец офшорных компаний на Кипре и в Панаме», - напоминает Лесев.

Нет нужды говорить, что такой человек во главе министерства будет стараться не ради 45 тысяч в месяц – это астрономическая сумма для большинства украинцев, но для него копейки. Цели у него явно другие. И за его работу народ Зеленского тоже не поблагодарит.

Ранее, как сообщала Политека, Игорь Лесев выразил возмущение вмешательством иностранных держав в украинскую судебную реформу.

Также он язвительно поздравил президента Зеленского с днём рождения.