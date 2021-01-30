Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и его соратник народный депутат Андрей Герус ответственны за завышенные тарифы для населения на распределение газа, дефицит угля на ТЭС, импорт российского тока и миллиардные злоупотребления на энергорынке

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в своей колонке для издания «Главком».

«Полтора года катастрофических экспериментов сосуществуют с отсутствием расследований и кадровых наказаний. У большинства из проблем есть фамилия, имя и отчество», - отметил нардеп.

По его словам, вся полнота ответственности лежит на дуэте руководителя НКРЭКУ Тарасюка и председателя парламентского комитета Геруса.

"Именно Тарасюк с Герусом ответственны за убытки «Энергоатома» и за провал ремонтной компании госпредприятия. Их ставленник – Петр Котин – демонстрирует преступную непрофессионализм, накопления долгов, и неспособность подготовить энергоблоки своевременно к работе. Именно покрывания схем торговли воздухом и другие манипуляции на рынке привели к долговому кризису всей отрасли и обогатили ранее не известные фирмы-прокладки, за которыми стоят или бывшие коллеги или партнеры сегодняшних руководителей отрасли», - подчеркнул Кучеренко.

Тарифный кризис был спровоцирован утверждением НКРЭКУ новых тарифов на распределение природного газа по примитивной методологии, из-за чего в Лубнах тариф достиг рекордных 3 грн/м3.

Теперь оба руководители отрасли, по словам Кучеренко, пытаются переложить вину за свои провалы на Министерство энергетики.

«Как же странно слышать, от двух главных лиц на энергетической сцене страны, что они не в чем не вине. Обратите внимание, эти двое системно отстаивают импорт электроэнергии из России и Беларуси, системно защищают НАК Нафтогаз и премиальное финансовое положение его менеджмента, и именно они отвечают за энергетическую политику государства. И именно Герус, 2 месяца не собирал комитет по ТЭК под разными предлогами", - подчеркнул Кучеренко.

Напомним, в середине январе системный оператор НЭК «Укрэнерго» предупредил о риске отключения потребителей от электроэнергии. Причина - отсутствие угля на складах государственных ТЭС.

С января 2021 года Украина начала импорт тока с Белорусской АЭС, что дало возможность режиму Лукашенко вывести станцию на полную мощность. В январе импорт составил около 200 млн кВт часов, что привело к остановке украинских блоков АЭС.

Во время выступления в Верховной Раде глава НКРЕКП Тарасюк заявил о «пользе» от импорта российской электроэнергии.