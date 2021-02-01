После захвата Кремля украинским патриотам придется управлять Россией и даже защищать ее от внешних врагов.

Об этом заявил политический эксперт Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга без вопросов» на YouTube.

«Все чаще я слышу от наших патриотов о том, как они захватят Кремль. Я готов принять эту идею, я же украинский националист. Но давайте подумаем, как реализовать эту идею. Есть несколько путей: военный, дипломатический, эволюционный», - говорит он.

Но Чаплыга сразу же отверг военный путь и предложил задуматься о целях захвата Кремля. По его словам, украинским патриотам нельзя разрушить и разграбить РФ – наоборот, им придется стать новыми правителями.

«Украина овладевает Москвой и захватывает ее. Предположим, что мы этой цели достигли. Кремль наш, Москва наша, мы наконец-то воцарились. Какими будут действия патриотов? Вы начинаете грабить, разрушать, бежите на кухню, воруете золотые чайники и продаете их по два рубля?

Рыцарь, который убивает дракона, обязательно становится драконом. Как только мы воцарились – мы обязаны будем противостоять Америке, защищать моря от британцев и турков. Раз это наше – мы должны будем этим эффективно управлять и защищать. Это означает, что мы должны стать анти-Британия, анти-Америка, анти-Турция или, возможно, хитро играть на их противоречиях.

Нам надо будет защищаться от возможных сепаратистских движений регионов и подавлять их. Нам надо будет подавлять периферию, потому что мы будем заинтересованы, чтобы вокруг нас была дружба. Соответственно, нам нужно будет либо финансово покупать периферию, либо подавлять жестко попытки восстания. И мы это будем делать», - считает эксперт.

Напомним, Politeka сообщала, что сегодня Украина начинает импорт электроэнергии из России.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил, что Украина еще три года будет находиться в состоянии хаоса.