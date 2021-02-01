Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире программы «Романенко. Беседы» рассказал о перспективах украинского-индийского сотрудничества.

«Если мы посмотрим на индийское направление, то, безусловно, нельзя не обратить внимание на городской рынок, на колоссальные возможности с точки зрения человеческого потенциала, колоссальные возможности высоких технологий, в отдельных секторах чрезвычайно высокоразвитых в Индии», - заверил Енин.

Благодаря ряду креативных решений Украины удалось в течение последних месяцев восстановить контакты на высшем уровне с руководством Индии.

«Мы не только провели несколько телефонных разговоров на высшем уровне, достаточно высокая делегация достаточно высокого уровня в конце прошлого года посетила Индию и провела очень откровенные встречи на максимально возможном уровне», - отмечает заместитель министра иностранных дел.

По словам Енина, с индийской стороны были проведены встречи с министром иностранных дел, министром обороны, советником по вопросам национальной безопасности. Он заверил, что состоялись продуктивные встречи с представителями топового бизнеса и были определены первоочередные направления сотрудничества, среди которых сотрудничество в области инвестиций, в частности в украинскую портовую и аэропортовую инфраструктуру, в сфере энергетики, военно-техническом направлении и по вопросам обмена высокими технологиями, например в сфере космоса.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Коломойский лоббирует перераспределение средств зеленых инвесторов на собственные схемы в «Энергоатоме».

Ранее сообщалось, что Рада экстренно приняла решение по вакцинам, что будут колоть украинцам.