Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире программы «Романенко. Беседы» рассказал о перспективах украинского-индийского сотрудничества.
«Если мы посмотрим на индийское направление, то, безусловно, нельзя не обратить внимание на городской рынок, на колоссальные возможности с точки зрения человеческого потенциала, колоссальные возможности высоких технологий, в отдельных секторах чрезвычайно высокоразвитых в Индии», - заверил Енин.
Благодаря ряду креативных решений Украины удалось в течение последних месяцев восстановить контакты на высшем уровне с руководством Индии.
«Мы не только провели несколько телефонных разговоров на высшем уровне, достаточно высокая делегация достаточно высокого уровня в конце прошлого года посетила Индию и провела очень откровенные встречи на максимально возможном уровне», - отмечает заместитель министра иностранных дел.
По словам Енина, с индийской стороны были проведены встречи с министром иностранных дел, министром обороны, советником по вопросам национальной безопасности. Он заверил, что состоялись продуктивные встречи с представителями топового бизнеса и были определены первоочередные направления сотрудничества, среди которых сотрудничество в области инвестиций, в частности в украинскую портовую и аэропортовую инфраструктуру, в сфере энергетики, военно-техническом направлении и по вопросам обмена высокими технологиями, например в сфере космоса.
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