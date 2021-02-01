Главная слабость путинского режима состоит в том, что он целиком держится на личности самого Путина, который не бессмертен. Рано или поздно власть нужно кому-то передавать.

Какие сложности это порождает и какие перспективы для Украины открывает, рассказывает политический аналитик Михаил Чаплыга в видеоблоге «Чаплыга без вопросов».

«Время правителей всегда ограничено. Пусть ещё Путин проживёт десять, пятнадцать, двадцать, даже тридцать лет. Но в таких империях неизбежно возникает вопрос транзита власти – и целостности империи, риск смуты при передаче власти. А бояре всегда будут конкурировать между собой и бояться назначить кого-то из своего круга главным боярином. Как же это – мы ведь все равны!», - говорит Чаплыга.

Тогда, продолжает он, возникает запрос на третью силу. Откуда вообще берутся варяги? И вполне возможно, что такой третьей силой могла бы стать Украина.

Стоит вспомнить, что управленческие кадры в Москве, как правило, формировались именно из украинцев. Поэтому как раз мы могли бы обеспечить стабильность при неизбежной передаче власти в Российской Федерации, когда бы она ни происходила. Украина могла бы стать новым центром – стать новой столицей большой мега-империи.

«Но тогда нужно понимать, что мы должны управлять этой империей, а не разрушать её», - заключает Михаил Чаплыга.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассматривал перспективы захвата России украинскими патриотами.

Также Чаплыга рассказал о роли телевидения в украинской политике.